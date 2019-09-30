Финансовая опора. Россельхозбанк в Башкирии помогает малому бизнесу

До 2024 года число субъектов малого и среднего бизнеса в Башкирии должно вырасти на 141 тысячу. Решение этой задачи во многом зависит от финансовой помощи, которую получают предприниматели. О том, какая поддержка сегодня оказывается, рассказали в Башкирском филиале Россельхозбанка.

Миллиарды аграриям

Широко известно, что АО «Россельхозбанк» - опора агропромышленного комплекса России. В первом полугодии 2019 года только на посевную кампанию в республике было направлено около миллиарда рублей.

В Башкирии по итогам восьми месяцев 2019 года, объем кредитования сельчан составил 32,2 миллиарда рублей. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банк остается лидером льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых. Также с каждым годом растут объемы финансирования сезонных работ: в этом году направлено 2,7 миллиарда рублей. В общей сложности банк обслуживает 11 тысяч аграриев.

Малый и средний бизнес – в приоритете

Из общего объема кредитования 6,3 миллиарда рублей пришлось на субъекты малого и среднего бизнеса. И, по словам директора Башкирского филиала Россельхозбанка Алексея Самсонова, в последнее время поддержка этого сегмента стала «краеугольном камнем» работы кредитной организации.

Например, до июля 2020 года действует акция «Счет с выгодой!». Предпринимателям предлагают ряд услуг на льготных условиях в рамках расчетно-кассового обслуживания: не взимается комиссия за открытие и ведение счета, внутренние и внешние переводы, прием и перерасчет наличных, а также выпуск и годовое бесплатное обслуживание корпоративной карты. При этом, чтобы получить все эти преференции, не обязательно иметь счет в банке как юрлицо или ИП. Воспользоваться услугой могут и физлица, которые легального занимаются какой-либо частной практикой. Чтобы стать участником акции нужно всего лишь подать заявку на открытие счета на сайте www.rshb.ru

«Мы систематически расширяем свою продуктовую линейку и адаптируем сервисы к различным потребностям клиентов, - говорит Алексей Самсонов. – Не секрет, что успех и конкурентоспособность малого бизнеса во многом зависят от того, какое содействие он получил именно на старте. Отменяя в рамках акции ряд комиссий, банк ставит задачу помочь начинающим предпринимателям».

Увеличить экспорт

Комиссии также отменены для экспортеров АПК. Компании, продающие свою продукции за рубеж, могут не платить дополнительные средства за открытие и ведение счета с дистанционным обслуживанием, а также переводы в рублях или иностранной валюте. В акции могут принять участие юрлица и индивидуальные предприниматели. Обязательным условием является постановка на учет и обслуживание в Россельхозбанке действующего экспортного контракта. Воспользоваться услугами на специальных условиях можно во всех отделениях региональной сети до 31 января 2020 года.

«Мы реализуем эти меры по поддержке аграриев для решения государственной задачи по двукратному увеличению экспорта сельхозпродукции к концу 2024 года, – отметил Алексей Самсонов. – Мы стремимся создать максимально комфортные условия ведения бизнеса на внешних рынках новым компаниям и действующим клиентам. Банк продолжит совершенствовать продукты, развивать бизнес-процессы и создавать благоприятную среду для предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность».