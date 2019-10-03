Памятные монеты к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима поступили в Башкирский филиал АО «Россельхозбанк»

На зеркальном поле диска – рельефный портрет Мустая Карима, справа от портрета изображен летящий орел – герой стихотворения "Птиц выпускаю"; слева – годы жизни поэта в две строки: "1919" и "2005", внизу справа – факсимиле его подписи.

Мустай Карим – башкирский советский поэт, писатель и драматург. Его труд поднял на новый уровень традиции классической башкирской литературы, его творчество стало олицетворением Башкортостана. Он – автор выдающихся произведений, вошедших в золотой фонд башкирской литературы и театра, обогативших мировой культурный фонд.

Монета серии «Выдающиеся личности России» Центрального Банка РФ (номинал – 2 руб., масса серебра - 15,55 гр. проба - 925) станет отличным и запоминающимся подарком, способным украсить любую коллекцию нумизмата, или стать самым первым коллекционным экземпляром. Стоимость монеты жителей и гостей Башкирии демократична и доступна любому желающему – 2 500 руб.

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