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Памятные монеты к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима поступили в Башкирский филиал АО «Россельхозбанк»

На зеркальном поле диска – рельефный портрет Мустая Карима, справа от портрета изображен летящий орел – герой стихотворения "Птиц выпускаю"; слева – годы жизни поэта в две строки: "1919" и "2005", внизу справа – факсимиле его подписи.


Мустай Карим – башкирский советский поэт, писатель и драматург. Его труд поднял на новый уровень традиции классической башкирской литературы, его творчество стало олицетворением Башкортостана. Он – автор выдающихся произведений, вошедших в золотой фонд башкирской литературы и театра, обогативших мировой культурный фонд.

Монета серии «Выдающиеся личности России» Центрального Банка РФ (номинал – 2 руб., масса серебра - 15,55 гр. проба - 925) станет отличным и запоминающимся подарком, способным украсить любую коллекцию нумизмата, или стать самым первым коллекционным экземпляром. Стоимость монеты жителей и гостей Башкирии демократична и доступна любому желающему – 2 500 руб.

Также в Банке можно приобрести другие иностранные и российские памятные монеты. Все изделия отличаются высоким качеством чеканки, высокой художественной и коллекционной ценностью. Каждая монета имеет специальный сертификат подлинности и вложена в оригинальный футляр.

С полным списком предлагаемых монет из драгоценных металлов Вы можете ознакомиться на сайте www.rshb.ru. Заказать памятную монету можно в любом офисе РСХБ по республике Башкортостан.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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Россельхозбанк. Пресс-релизы

Памятные монеты к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима поступили в Башкирский филиал АО «Россельхозбанк»

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