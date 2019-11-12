Башкирский региональный филиал АО «Россельхозбанка» расширил ассортимент монет

К Новому году Башкирский региональный филиал АО «Россельхозбанк» расширил ассортимент монет из серебра 999.9/1000 пробы. Монеты выполнены в самом высоком качестве чеканки и отличаются высоким уровнем художественного оформления. Каждая монета вложена в футляр и имеет сертификат подлинности.

В офисах Банка уже доступны к продаже монеты с символом грядущего года:

Год Мыши – 20 Австралия (Year of the Mouse);

Год Крысы – 20 Канада (Year of the Rat);

Год крысы – отражение крысы - 20 (Токелау);

С Новым годом! – 19 (Happy New Year) Республика Камерун;

С Новым годом – 19 Республика Гана (Happy New Year) год выпуска 2019.

Изделия могут стать достойным подарком на предстоящих новогодних праздниках, в дни рождений и как корпоративный презент.

«Мы отмечаем рост спроса на монеты, поэтому их ассортимент в нашем филиале расширяется. Сегодня у нас представлено около 140 наименований монет. Это не только прекрасный подарок к любому празднику, но и надежная инвестиция. Например, только в 3 квартале Башкирским филиалом РСХБ было продано более 300 золотых инвестиционных монет номиналом 50 рублей с изображением Георгия Победоносца, а с начала года – более 720. Отличное инвестиционное вложение на будущее»,– отметил директор Башкирского филиала Алексей Самсонов.

Кроме того, в нашем банке можно приобрести памятную серебряную монету, выпущенную к 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима, по очень привлекательной цене – 2500 рублей!

На зеркальном поле диска – рельефный портрет Мустая Карима, справа от портрета изображен летящий орел – герой стихотворения «Птиц выпускаю»; слева – годы жизни поэта в две строки: "1919" и "2005", внизу справа – факсимиле его подписи.

Монета серии «Выдающиеся личности России» Центрального Банка РФ (номинал – 2 руб., масса серебра – 15,55 гр. проба – 925) станет отличным и запоминающимся подарком, способным украсить любую коллекцию нумизмата, или стать самым первым коллекционным экземпляром.

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (347)276-31-25. Заказать памятные монеты можно в любом офисе РСХБ по Республике Башкортостан.