12 ноября, вторник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Башкирский региональный филиал АО «Россельхозбанка» расширил ассортимент монет

К Новому году Башкирский региональный филиал АО «Россельхозбанк» расширил ассортимент монет из серебра 999.9/1000 пробы. Монеты выполнены в самом высоком качестве чеканки и отличаются высоким уровнем художественного оформления. Каждая монета вложена в футляр и имеет сертификат подлинности.


В офисах Банка уже доступны к продаже монеты с символом грядущего года:

Год Мыши – 20 Австралия (Year of the Mouse);

Год Крысы – 20 Канада (Year of the Rat);

Год крысы – отражение крысы - 20 (Токелау);

С Новым годом! – 19 (Happy New Year) Республика Камерун;

С Новым годом – 19 Республика Гана (Happy New Year) год выпуска 2019.

Изделия могут стать достойным подарком на предстоящих новогодних праздниках, в дни рождений и как корпоративный презент.

«Мы отмечаем рост спроса на монеты, поэтому их ассортимент в нашем филиале расширяется. Сегодня у нас представлено около 140 наименований монет. Это не только прекрасный подарок к любому празднику, но и надежная инвестиция. Например, только в 3 квартале Башкирским филиалом РСХБ было продано более 300 золотых инвестиционных монет номиналом 50 рублей с изображением Георгия Победоносца, а с начала года – более 720. Отличное инвестиционное вложение на будущее»,– отметил директор Башкирского филиала Алексей Самсонов.

Кроме того, в нашем банке можно приобрести памятную серебряную монету, выпущенную к 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима, по очень привлекательной цене – 2500 рублей!

На зеркальном поле диска – рельефный портрет Мустая Карима, справа от портрета изображен летящий орел – герой стихотворения «Птиц выпускаю»; слева – годы жизни поэта в две строки: "1919" и "2005", внизу справа – факсимиле его подписи.

Монета серии «Выдающиеся личности России» Центрального Банка РФ (номинал – 2 руб., масса серебра – 15,55 гр. проба – 925) станет отличным и запоминающимся подарком, способным украсить любую коллекцию нумизмата, или стать самым первым коллекционным экземпляром.

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (347)276-31-25. Заказать памятные монеты можно в любом офисе РСХБ по Республике Башкортостан.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Печать

Все материалы

Россельхозбанк. Пресс-релизы

Башкирский региональный филиал АО «Россельхозбанка» расширил ассортимент монет

Лидерские возможности зарплатных проектов Россельхозбанка

Башкирский филиал АО «Россельхозбанк» помог в повышении финансовой грамотности общества

Башкирский филиал АО «Россельхозбанк» выделяет 2,8 млрд рублей на развитие молочной отрасли Республики

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя