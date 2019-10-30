Россельхозбанк увеличил объем льготного кредитования АПК на 38%

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка за 9 месяцев 2019 года вырос на 7,0% и превысил 2,3 трлн рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился на 7,2% — до 1,86 трлн рублей, физических лиц — на 6,2% до 448 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года составила 9,5 млрд рублей по сравнению с 5,1 млрд рублей годом ранее (в том числе прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями Банка России, составила 2,1 млрд рублей).

За 9 месяцев 2019 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК показал рост более 119 млрд рублей и составил 1,3 трлн рублей. РСХБ выдал с начала 2019 года отечественным аграриям 935,6 млрд рублей, что на 19% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. При этом аграриям на развитие МСБ Банк выдал 125,5 млрд рублей, из них на МФХ — 34,9 млрд рублей.

Россельхозбанк, как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых, увеличил объем выданных средств на 37,5% — до 186,4 млрд рублей. Также Банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером этого рынка. В частности, на эти цели было направлено 269,6 млрд рублей против 242,0 млрд рублей годом ранее.

Кредитный портфель экспортно ориентированных компаний АПК АО «Россельхозбанк» увеличился за первые 9 месяцев 2019 года на 10,5% и достиг 212,9 млрд рублей. Выдача кредитов экспортно ориентированным компаниям АПК составила 160,6 млрд рублей. По этому параметру рост составил 5,7% к показателям за аналогичный период 2018 года.

Россельхозбанк участвует в реализации инвестиционных проектов и направляет значительные объемы средств на текущие цели, активно наращивает финансирование отрасли, в том числе в рамках программы льготного кредитования. Так, с начала года при поддержке РСХБ началось финансирование свыше 50 инвестиционных проектов в сфере животноводства, растениеводства, переработки сельхозпродукции и прочих направлений.