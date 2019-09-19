«Россельхозбанк» в Башкирии присоединился к акции «Помоги собраться в школу»

Башкирский филиал АО «Россельхозбанк» присоединился к акции «Помоги собраться в школу», которая проходила в республике с 1 июля по 31 августа 2019 г.

От Банка были выделены средства на печать полиграфической продукции «Мое расписание на неделю», необходимое каждому школьнику в течение учебного года, тиражом более 1000 шт.

Кроме того, для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сотрудниками Банка были собраны и переданы в ГБУ РБ МЦ «Семья» денежные средства на приобретение очень простых, но таких нужных вещей, как канцелярские товары, письменные принадлежности, наборы для детского творчества, портфели, обувь, школьная форма и многое другое.

«Остаться в стороне от этой акции мы просто не могли. Если есть возможность чем-то помочь, это надо делать. Проявлять заботу о ребенке можно по-разному. Помимо обеспечения материальной стороны вопроса подготовки школьника к учебному процессу, есть еще и другая цель. Цель – обратить внимание ребенка на самый важный в его жизни ресурс – личное время. Научиться его планировать и ценить, проводить каждый день с пользой», - отметил директор Башкирского филиала Алексей Самсонов.