Россельхозбанк объявил хакатон с призовым фондом 900 тысяч рублей на Международном цифровом агропромышленном форуме

Для того чтобы лучше понять потребности фермеров, помочь им в поиске рабочей силы и сохранении урожая, «АО» Россельхозбанк объявил о старте хакатона «Hack_agro» на Международном цифровом агропромышленном форуме 9 октября. «Понимающий», «рекрутер» и «агроном» – таковы категории чат-ботов, которые принесут победителям по 300 000 рублей и позволят присоединиться к проектам Банка.

«Россельхозбанк видит будущее АПК за гармоничным сплавом человеческого потенциала и цифровых технологий. Поэтому мы сегодня объявляем старт хакатона «Hack_agro». Современные технологии позволяют сократить расстояние между клиентом и Банком, сделать диалог непрерывным и не зависящим от времени суток и местонахождения собеседников. Постоянное взаимодействие с клиентом – дополнительный комфорт в обслуживании. Банк является главным партнером фермеров почти 20 лет и действительно хорошо знает их потребности», – прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

К участию в хакатоне приглашены команды студентов и молодых специалистов: Python, Java, JavaScript-разработчики, дизайнеры, project-менеджеры, аналитики, маркетологи. По заданию РСХБ им предстоит создать три типа чат-ботов, необходимых аграриям для решения ключевых задач.

• «Понимающий» должен быть способен расспросить фермера о том, чем он занимается, где находится, что его беспокоит. Ответы должны быть классифицированы.

• «Рекрутер» призван помочь фермеру найти подходящего работника, для чего он должен уметь составлять профиль кандидата и сохранять его в базе.

• «Агроном» предназначен для определения болезни, поразившей растение, основываясь на описании от пользователя, – это поможет фермеру спасти урожай.

Победители будут объявлены 29 октября в Москве. Три лучших команды будут награждены денежными призами в размере 300 000 рублей, проявившие свои способности участники смогут получить предложение о работе в Банке.

Организованный Фондом развития цифровой экономики при участии РСХБ форум для лидеров АПК, IT-разработчиков, инвесторов, экспертов различного профиля прошел в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Среди ключевых тем – цифровая трансформация АПК, концепция «умного» и роботизированного сельского хозяйства, цифровой агроменеджмент и повышение эффективности экспорта с помощью маркировки товара.