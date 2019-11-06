Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Россельхозбанк снизил ставки по программе ипотечного кредитования. Размер снижения составил до 1%.

Также в рамках акции «Мечты сбываются» теперь возможно оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 8,2% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей. Срок кредитования – до 30 лет. Акция действует до 31 января 2020 года включительно.

В рамках акции «Дом мечты» заемщики могут оформить ипотечный кредит на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 9,3% годовых. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала. Акция действует до 31 января 2020 года включительно.

В рамках акции по рефинансированию ипотечных кредитов «Не переплачивай» ставка теперь составляет 8,4%. По условиям акции рефинансировать можно кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынке, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. Сумма кредита – до 20 млн. рублей, а срок кредитования – до 30 лет.

По-прежнему большим спросом пользуется ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика по ставке 4,7% годовых для семей с детьми, у которых с 01.01.2018 года родился второй или последующий ребенок.

«Мы снижаем ставки по ипотеке, предлагая более привлекательные условия для жителей Республики. Пакет документов для оформления ипотечного кредита – минимальный, так же, как и сроки рассмотрения. Процентная ставка зависит от размера первоначального взноса и от срока кредитования. Банк не взимает комиссий за рассмотрение заявки, за выдачу кредита и за его досрочное погашение», - отметил директор Башкирского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Самсонов.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Подробности акции и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.