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Тема
(обновлено: 28.06.2019)
«Коммерсантъ FM Нижний Новгород». Экономика региона
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Не по средствам
Нижегородский бюджет стал дефицитнее ещё на 300 млн рублей.
Соглашения о сотрудничестве
Глава региона Глеб Никитин в рамках Петербургского экономического форума подписал множество соглашений о сотрудничестве с крупнейшими частными компаниями и субъектами России.
За нарушения наказали рублем
Россельхознадзор с начала года оштрафовал нижегородских производителей сельхозпродукции на 19 млн рублей
Течет река Волга
Международный форум «Великие реки» прошел в Нижнем Новгороде
Несладкий «дым Отечества»
Одно из самых ароматных производств региона — Вадский свинокомплекс — потратит 8 млн рублей на борьбу с запахом в этом году
В тройке лидеров
Нижний признан крупнейшим рынком торговых площадей
Финансирование экспорта
Нижегородскому малому и среднему бизнесу, ориентированному на экспорт, помогут деньгами
Карьерный старт
Аналитики HeadHunter провели исследование нижегородского рынка труда
Перешли на летний режим
В Нижнем Новгороде завершился отопительный сезон
IT на службе у города
Нижний Новгород теперь будет развиваться по заветам Global Citi Hackathon
Бизнес вкладывается в регион
Корпорация развития Нижегородской области сопровождает более 50 инвестиционных проектов
Регион научат «продавать»
Специалисты Высшей школы экономики и РАНХиГС проведут семинары для нижегородских инвеступолномоченных
Антиконкурентный гешефт
ЕЦМЗ уличили в сговоре с четырьмя поставщиками
Игра в Domino's
У нижегородских франчайзи назревает конфликт с крупной сетью пиццерий
Спасательный круг
Олег Дерипаска готов отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»
Второй по счету
На нижегородском заводе «Красное Сормово» со стапелей спустили на воду сухогруз «Идель 2»
От поиска инвестора до открытия производств
Тимур Халитов — о том, чем занимается «Корпорация развития Нижегородской области»
Архив
Программы
Дороги станут безопаснее
В Нижегородской области установили более 20 новых камер.
Не по средствам
Нижегородский бюджет стал дефицитнее ещё на 300 млн рублей.
Сроки откорректировали
Сквер Грабина обещают сдать на год позже заявленных сроков.
Цена аукциона
В отношении директора нижегородского ГУАД возбудили дело о злоупотреблении полномочий.
Стране нужны учителя и генетики, а абитуриенты идут в юристы
Половина выпускников нижегородских школ не попадут на бюджетные места в вузах.
Ущерб окружающей среде
Организаторов свалки на территории СНТ "Родник" заставляют выплатить 400 млн рублей за ущерб окружающей среде.
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия