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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Подробно Тема (обновлено: 28.06.2019)

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Дороги станут безопаснее В Нижегородской области установили более 20 новых камер.
Не по средствам Нижегородский бюджет стал дефицитнее ещё на 300 млн рублей.
Сроки откорректировали Сквер Грабина обещают сдать на год позже заявленных сроков.
Цена аукциона В отношении директора нижегородского ГУАД возбудили дело о злоупотреблении полномочий.
Стране нужны учителя и генетики, а абитуриенты идут в юристы Половина выпускников нижегородских школ не попадут на бюджетные места в вузах.
Ущерб окружающей среде Организаторов свалки на территории СНТ "Родник" заставляют выплатить 400 млн рублей за ущерб окружающей среде.