«Милуоки» впервые выиграл Главную лигу бейсбола
«Милуоки Брюерс» впервые в истории стал чемпионом Главной лиги бейсбола (MLB). В пятом матче Мировой серии — финального противостояния play-off — он со счетом 4:1 в гостях обыграл «Тампа-Бей Рэйс».
Серия также завершилась со счетом 4:1 в пользу «Милуоки». Ранее в play-off команда прошла «Сан-Диего Падрес» (3:1 в серии) и «Лос-Анджелес Доджерс» (4:0).
Самым ценным игроком Мировой серии был признан кэтчер «Милуоки» Уильям Контрерас. В пяти матчах финала 28-летний венесуэлец принес своей команде 4 очка при 38,1% удачных выходов на биту.
Основанный в 1969 году «Милуоки» ранее лишь раз — в 1982-м — играл в Мировой серии, но был бит «Сент-Луис Кардиналс». «Тампа-Бей», вступивший в MLB в 1998 году, трижды играл в финале, но все три раза уступил. В 2008 году он не справился с «Филадельфия Филлис», в 2020-м — с «Лос-Анджелес Доджерс».