«Милуоки» впервые выиграл Главную лигу бейсбола

Основанный в 1969 году «Милуоки» ранее лишь раз — в 1982-м — играл в Мировой серии, но был бит «Сент-Луис Кардиналс». «Тампа-Бей», вступивший в MLB в 1998 году, трижды играл в финале, но все три раза уступил. В 2008 году он не справился с «Филадельфия Филлис», в 2020-м — с «Лос-Анджелес Доджерс».