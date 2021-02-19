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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Годовая инфляция в Нижегородской области в январе составила 5,9%

Центральный Банк продолжает публикацию аналитических материалов об инфляции в российских регионах

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Годовая инфляция в Нижегородской области в январе 2021 года подросла на 0,1 п.п., до 5,9%. Такие данные опубликовал Центробанк.


Динамика инфляции в регионе была меньше, чем в Приволжском федеральном округе и России в целом. Кроме того, в январе она ускорилась меньше, чем в предыдущие месяцы.

Начальник Экономического управления Волго-Вятского Главного управления Банка России Михаил Балакин связывает замедление роста инфляции с постепенным завершением влияния временных факторов прошлого года. Например, эффект ослабления рубля на динамику цен на непродовольственные товары практически исчерпан. В частности, по сравнению с декабрем медленнее дорожали автомобили и бытовая техника.

По словам собеседника «КоммерсантъFM – Нижний Новгород», рост продовольственной инфляции в регионе, как и в целом по стране, также связан с факторами, проявившимся в прошлые месяцы. Речь идет, в первую очередь, о влиянии затрат, возраставших в предыдущие месяцы, в первую очередь как результат ослабления рубля и повышения мировых цен на зерно. Это сказалось на стоимости импортных кормов и оборудования. В результате куриное мясо, яйца, свинина, мясные полуфабрикаты и хлеб дорожали большими темпами.

При этом Михаил Балакин подчеркнул, что меры Правительства России по регулированию ситуации на рынках сахара и подсолнечного масла уже замедлили годовой рост цен на эти продукты. А введение гибкой экспортной пошлины на зерно с лета этого года будет также способствовать стабилизации стоимости социально значимых продуктов».

А вот в сфере услуг, по словам собеседника «ЪFM – НН», сказалось действие регионального фактора – повысились взносы на капитальный ремонт, размер которых не менялся в течение нескольких лет. В то же время стоимость проезда на железнодорожном транспорте уменьшилась относительно прошлого года, а рост цен на авиабилеты замедлился. Это связано со снижением спроса на поездки в Москву и Санкт-Петербург в новогодние каникулы, где для театров, музеев и общепита действовали ограничения по коронавирусу.

Годовая инфляция в стране в целом в январе составила 5,2% и, по прогнозу Банка России, пройдет пик в феврале-марте, после чего начнет плавно снижаться. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам года будет находиться в диапазоне от 3,7% до 4,2% и в дальнейшем останется вблизи 4%.

Напомним, что Центральный Банк продолжает публикацию аналитических материалов об инфляции в российских регионах. Подробную информацию о динамике потребительских цен в Нижегородской области и Приволжском федеральном округе в январе 2021 года можно найти в аналитических материалах на сайте Банка России.

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