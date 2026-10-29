AP: США предупредили союзников о возможном возобновлении войны с Ираном

Представители США предупредили, что новый виток военных действий может «продлиться несколько дней». При этом если Иран пойдет на ответные действия, то конфликт может затянуться на более долгий срок. Американские официальные лица также призвали союзников принять меры предосторожности в связи с тем, что действия Ирана могут включать в себя ответные удары по энергетическим объектам и другой важной инфраструктуре.