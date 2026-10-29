AP: США предупредили союзников о возможном возобновлении войны с Ираном
Американские официальные лица предупредили союзников на Ближнем Востоке о возможном возобновлении военных действий против Ирана. Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, удары по Ирану могут возобновиться после проведения промежуточных выборов в США.
Представители США предупредили, что новый виток военных действий может «продлиться несколько дней». При этом если Иран пойдет на ответные действия, то конфликт может затянуться на более долгий срок. Американские официальные лица также призвали союзников принять меры предосторожности в связи с тем, что действия Ирана могут включать в себя ответные удары по энергетическим объектам и другой важной инфраструктуре.
The Wall Street Journal писала, что страны Персидского залива были проинформированы о необходимости быть готовыми к возможной эскалации со стороны США. Остается неизвестным, как скоро после дня выборов американские военные будут готовы потенциально возобновить удары.