Годовая инфляция в Нижегородской области в декабре 2020 года составила 5,8% Банк России продолжает мониторинг потребительских цен в стране и в регионах

Годовая инфляция в Нижегородской области в декабре 2020 года составила 5,8% после 5,3% в ноябре. Такая динамика инфляции соответствует ситуации в Приволжском федеральном округе и России и, как и в целом по стране, объясняется действием разовых факторов и произошедшим ранее ослаблением рубля.

Так, увеличилось удорожание огурцов и помидоров. Выросли затраты тепличных хозяйств на импортные семена и оборудование, а из-за холодного декабря 2020 года – еще и на обогрев. К тому же повлиял временный запрет на ввоз томатов из некоторых стран, но начавшееся снятие этих ограничений должно стабилизировать цены на них.

Начальник экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка России Михаил Балакин пояснил «КоммерсантъFM – Нижний Новгород», что ослабление рубля сказалось также на стоимости импортных компонентов кормов и оборудования и вместе с увеличением цен на зерно привело к ускорению роста цен на мясные продукты и яйца.

Собеседник «ЪFM–НН» отметил, что принятые правительственные меры уже способствуют стабилизации цен на отдельных продовольственных рынках. В декабре в Нижегородской области замедлился годовой рост цен на сахар. Кроме того, благодаря активному развитию молочной промышленности в области и большему урожаю гречихи в регионах-крупнейших поставщиках в декабре продолжил замедляться рост цен на молоко и гречку.

Курсовая динамика стала причиной ускорения роста цен на обувь, мебель, легковые автомобили, компьютеры, бытовую технику, медикаменты. Но удорожание этих непродовольственных товаров может замедлиться по мере того, как будет исчерпываться перенос ослабления рубля в цены. Наряду с этим дистанционные формы работы и учебы, ограничения для массовых развлекательных мероприятий способствуют тому, что годовые темпы прироста цен на обувь, галантерею и топливо остаются низкими. Отдельные предметы одежды стоили даже меньше, чем годом ранее.

На инфляцию в сфере услуг в декабре во многом повлияли меры по сдерживанию коронавируса. Чтобы компенсировать потери после длительного периода ограничений и покрыть издержки на соблюдение противоэпидемических требований, стоимость услуг подняли организации спорта, культуры и салоны красоты. Участники туристической отрасли, наоборот, снижали цены, чтобы привлечь гостей в Нижегородскую область на новогодние каникулы в период пандемии. В результате относительно ноября в годовом выражении быстрее дешевело проживание в гостиницах и медленнее дорожала аренда квартир.

Центробанк продолжает ежемесячный мониторинг инфляционных процессов в стране и в каждом регионе. Подробную информацию о динамике потребительских цен в Нижегородской области и в Приволжском федеральном округе в декабре можно найти в аналитических комментариях на сайте Банка России.