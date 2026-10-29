Транспортные самолеты ВВС США несколько раз прилетали в Израиль

По данным MATA, минимум три рейса выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III. Они вылетели с аэродрома Биггс в Форт-Блиссе. Там дислоцирована 69-я артиллерийская бригада ПВО, имеющая на вооружении комплексы Patriot и THAAD.