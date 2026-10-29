Транспортные самолеты ВВС США несколько раз прилетали в Израиль
Самолеты ВВС США за последние дни совершили несколько трансатлантических перелетов на авиабазу Овда в Израиле. Об этом сообщает британский ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).
По данным MATA, минимум три рейса выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III. Они вылетели с аэродрома Биггс в Форт-Блиссе. Там дислоцирована 69-я артиллерийская бригада ПВО, имеющая на вооружении комплексы Patriot и THAAD.
Кроме того, были зафиксированы полеты американской военно-транспортной авиации на Ближний Восток через базу Рамштайн в Германии. Газета The Wall Street Journal ранее писала, что из Техаса в Израиль отправляют ракеты Patriot.