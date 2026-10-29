Atlantic: Хегсет отправил в отставку главного военного стратега Пентагона

Представитель Объединенного комитета начальников штабов выразил признательность генералу за 32 года службы. По словам источников издания в Министерстве обороны США, кадровое решение связано с утратой доверия со стороны Пита Хегсета и не сложившимися отношениями генерал-лейтенанта с замглавы Пентагона Элбриджем Колби.