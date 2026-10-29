Atlantic: Хегсет отправил в отставку главного военного стратега Пентагона
Глава Пентагона Пит Хегсет уволил главного военного стратега ведомства — генерал-лейтенанта Бретта Сильвию. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. Официальных причин его отставки предоставлено не было, отмечает издание.
Бретт Сильвия занимал должность директора Управления по стратегии, планам и политике Объединенного комитета начальников штабов (J5). Преемник на этот пост пока не назван.
Представитель Объединенного комитета начальников штабов выразил признательность генералу за 32 года службы. По словам источников издания в Министерстве обороны США, кадровое решение связано с утратой доверия со стороны Пита Хегсета и не сложившимися отношениями генерал-лейтенанта с замглавы Пентагона Элбриджем Колби.
Как отмечает The Atlantic, увольнение стало как минимум пятым ключевым генералом, отстраненным от должности в этом году и вторым подряд смещенным руководителем J5 после отправленного в отставку генерал-лейтенанта Джозефа Макги.