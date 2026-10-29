Приграничные районы Приамурья заволокло дымом из-за природных пожаров в Китае
На приграничной территории Амурской области, включая столицу региона Благовещенск, наблюдается задымленность. Природных пожаров не зарегистрировано, смог пришел с территории Китая, сообщает в четверг Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
«Дым приходит со стороны Китая, где фиксируется более 30 термических точек, приближенных к границе с Амурской областью»,— говорится в сообщении. Населению рекомендовано закрыть окна и не выходить на улицу без особой надобности.
Подобные проблемы жители приграничной дальневосточной полосы испытывают каждый год примерно с середины октября. В конце прошлой недели дым пожаров с китайской территории накрывал Хабаровск и южные районы Хабаровского края. Жители жаловались на головные боли от сильного запаха гари. Воздух очистился после того, как сильные ветры принесли в регион дожди и снег.