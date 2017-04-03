Подробно Тема (обновлено: 17.07.2019)

3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне сработало самодельное взрывное устройство мощностью 300–500 г в тротиловом эквиваленте. Взрыв осуществил смертник 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Жертвами взрыва стали 14 человек. Более 50 человек получили ранения. Подсудимыми по делу о теракте стали 11 человек, обвиняемых в том числе в создании террористического сообщества. Последние новости и все самое важное о теракте в Санкт-Петербурге — в теме «Ъ».