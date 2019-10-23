Взрыв в метро отозвался на море Свидетель по делу о теракте в Санкт-Петербурге готовил подрыв корабля во Владивостоке

Один из свидетелей по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухаммаджон Турдиев, проходивший обучение в Сирии вместе с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым, собирался взорвать военный корабль во Владивостоке в марте 2017 года. Об этом стало известно на очередном заседании суда.

Согласно показаниям, зачитанным на заседании по делу о теракте в Санкт-Петербурге прокурором Надеждой Тихоновой, Мухаммаджон Турдиев проходил военную подготовку в сирийском лагере. Среди примерно 100 человек боевым основам обучался и Акбарджон Джалилов, который, по версии следствия, привел в действие бомбу на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в апреле 2017 года. В Сирии боевиков учили делать самодельные взрывные устройства (СВУ), обращаться с оружием, рассказывали о дистанционном управлении СВУ. Другой этап подготовки касался теоретическо-идеологической части. После занятий в военном лагере участники ожидали заданий от координаторов. Мухаммаджон Турдиев начал планировать подрыв военного корабля примерно в то же время, когда велась подготовка к осуществлению теракта в санкт-петербургском метро.

Сейчас Турдиев отбывает наказание в одной из колоний строгого режима в Киргизии. В суд предоставили его письменное согласие на оглашение показаний, данных во время следствия. Турдиев попал под влияние террористической группировки во время работы во Владивостоке в 2011–2014 годах. В 2015 году он отправился в Стамбул, откуда его перенаправили в сирийский лагерь в Алеппо.

По некоторым данным, Турдиев с 2015 по 2017 год принимал участие в боевых действиях, в том числе против правительственных войск Сирии и Ирака. Полученное в марте 2017 года задание Турдиев не смог выполнить из-за проблем при въезде в Россию.

В конце 2017 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к восьми годам лишения свободы, а в январе 2018 года приговор вступил в законную силу — Бишкекский городской суд оставил его без изменений. Свою вину Турдиев признал.

Как неоднократно сообщал “Ъ”, дело в отношении 11 фигурантов, обвиняемых в подготовке теракта в санкт-петербургском метро, слушается Вторым Западным окружным военным судом (бывший Московский окружной военный суд) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге уже полгода. На прошлой неделе показания закончил давать последний из обвиняемых — Аброр Азимов. Никто из фигурантов своей вины не признает, трое из них заявили о пытках в подвале «секретной тюрьмы ФСБ».

Марина Царева, Санкт-Петербург