Обвиняемые в санкт-петербургском теракте пожаловались на давление

Московский окружной военный суд (МОВС) на выездном заседании в Санкт-Петербурге возобновил слушания по делу о теракте в метро, совершенном 3 апреля 2017 года. Показания в суде дали Дилмурад Муидинов, по версии следствия, отвечавший за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств, и один из основных фигурантов дела Ибрагим Эрматов, якобы занимавшийся координацией преступной группы. Как и предыдущие допрошенные, они заявили о том, что во время следствия на них оказывалось давление, но при этом внятно ответить на часть вопросов не смогли.

После месячного перерыва из-за отпусков судей и части защитников МОВС продолжил слушать уголовное дело 11 подсудимых, обвиняемых в подготовке теракта в санкт-петербургском метро, в результате которого 15 человек погибли и еще 60 пострадали. Тройка судей на этот раз заслушала показания Дилмурада Муидинова, работавшего до задержания су-шефом в «Суши WOK» и Ибрагима Эрматова, который подрабатывал на стройке.

Дилмурад Муидинов рассказал суду, что приехал в Санкт-Петербург в начале октября 2016 года, квартиру на Товарищеском проспекте нашел в «Одноклассниках», а въехал туда в феврале 2017 года. Размещавший объявление в социальной сети Ибрагим Эрматов затем пояснил, что это была специальная группа для помощи приехавшим из Узбекистана и других стран ближнего зарубежья, где периодически размещались объявления о сдаче жилья. О подготовке теракта обвиняемый Муидинов, по его словам, не знал, не знаком он был и с исполнителем Акбаржоном Джалиловым. Кроме того, Дилмурад Муидинов отметил, что не все проживавшие в квартире на Товарищеском находятся под следствием — еще один гражданин Узбекистана, работавший водителем «КамАЗа», не был задержан оперативниками. Обвиняемый связал это с тем, что в тот вечер его не было дома.

Как и допрошенный ранее Махамадюсуф Мирзаалимов, Муидинов заявил, что подвергся физическому и психологическому давлению после задержания. На вопрос гособвинителя, почему фигурант сразу об этом не заявил, тот ответил, что боялся:

«Как я могу сказать следователю, если меня избили другие следователи? Адвокат тогда сказала: "Так вам и надо" (сейчас его интересы представляет другой защитник.— “Ъ”)».





Кроме того, обвиняемый в очередной раз заявил, что не понимал переводчика, работавшего с ним и другими фигурантами во время следствия. Внятно объяснить его необходимость лично для себя подсудимый не смог: он разговаривал с участниками процесса на русском языке с небольшим акцентом.

Второго допрошенного Ибрагимжона Эрматова следствие считает одним из основных фигурантов, наряду с его братом Мухамадюсупом. По версии обвинения, именно они отвечали за координацию группы. Ибрагим Эрматов рассказал, что впервые приехал в Санкт-Петербург еще в 2012 году и сначала также работал в «Суши WOK». Он, в отличие от других обвиняемых, не отрицает своего знакомства со смертником Акбаржоном Джалиловым: «Работал с ним в 2014–2015 годах, он работал шеф-поваром, как и я. Отношения только рабочие». О том, что его бывший коллега совершил теракт, Ибрагим Эрматов, по его словам, узнал только на следующий день из соцсетей, отмечая, что после увольнения Джалилова из японского бара о его перемещениях и планах ничего не знал, поскольку с ним не общался. Тем не менее обвиняемый уточнил, что его начальник в ресторане как-то рассказывал об Акбаржоне Джалилове: «Он уезжал в Киргизию в декабре 2015-го, потом уехал в Сирию».

Как и Муидинов, Эрматов заявил, что его били после задержания: «Оказали на меня физическое и психическое давление, убеждали сказать, что это (СВУ, найденное в кладовке на Товарищеском проспекте.— “Ъ”) принес в квартиру мой брат». Ибрагим Эрматов уверен, вещественные доказательства в их квартиру были подброшены силовиками. На вопрос адвоката о причастности к теракту подсудимый ответил:

«Никому даже не помогал, никакого отношения к теракту не имею. Я школу на тройку еле закончил. Какая бомба? Какие террористы?»

Напомним, биологические следы подсудимых Дилмурада Муидинова и Азамжона Махмудова были обнаружены на липкой ленте, использованной при изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), найденного в квартире на Товарищеском проспекте. Подсудимый Мирзаалимов на стадии предварительного следствия утверждал, что Эрматов рассказывал ему о смертнике: «Ибрагим сказал, что это главный и что Джалилов — это его человек». Согласно этим показаниям, Ибрагим Эрматов уточнял у Махамадюсуфа Мирзаалимова, можно ли как-то удалить человека из подписчиков в сети «ВКонтакте», поскольку Джалилова из друзей он удалил, а из подписчиков — не смог.

Марина Царева, Санкт-Петербург