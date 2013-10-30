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10:29
МИД Украины осудил упрощение предоставления гражданства РФ жителям Донбасса
09:24
Reuters: «Транснефть» планирует подмешивать некондиционную нефть в чистый поток
11:36
Минэнерго рассказало последовательность отключения энергоблоков на АЭС в Тверской области
10:58
«Транснефть» сообщила о возобновлении прокачки нефти на Антипинском НПЗ
09:36
Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
11:52
РБК узнал о возмещении одной сотой ущерба пострадавшим от наводнения в Иркутской области
11:49
У Netflix впервые за восемь лет снизилось число подписчиков в США
11:44
Владельцы iPhone все чаще меняют их на смартфоны Samsung
11:39
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
11:11
Около 10 тыс. клиентов Microsoft подверглись угрозе кибератак в 2018 году
11:11
Путин встретится с главным исполнительным директором Shell
10:39
МИД РФ отрицает ультиматум Совета Европы по выплатам оставшегося долга
10:32
Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 4,5%
10:14
Renault обсудила с Минпромторгом господдержку производства электромобилей
10:07
Помощник Зеленского заявил о желании Украины добиться переговоров с Путиным
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Тема
(обновлено: 18.07.2019)
Общественный контроль и "Открытое правительство"
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«Открытое правительство» сомневается в адекватности самооценки ведомств
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия