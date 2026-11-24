Комиссия думы Екатеринбурга по инвестициям прекратила работу из-за ухода Чачина
Комиссия Екатеринбургской городской думы по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности потеряла возможность проводить заседания из-за досрочного прекращения полномочий депутата Виталия Чачина («Единая Россия»). В связи со вступлением в силу решения суда о признании его виновным в ограничении конкуренции с использованием служебного положения (п. «а» ч.2 ст. 178 УК РФ) и последующей отставкой количество членов комиссии составило менее четырех политиков, необходимых для ее дальнейшего функционирования.
Председатель комиссии Артур Зиганшин («Единая Россия») рассказал «Ъ-Урал», что еще не обсуждал ситуацию с однопартийцами. «Посоветуюсь с коллегами из регионального политического совета "Единой России "»,— сказал он. Председатель Анна Гурарий («Единая Россия») отметила, что в думе не успели найти замену Виталию Чачину в комиссии, поскольку вопрос о его отставке рассмотрели только 24 ноября «с голоса». «Дальше будем смотреть, как будут складываться обстоятельства»,— добавила она.
Состав комиссии гордумы по экономическому развитию был утвержден в октябре 2023 года после выборов нового созыва. Ее председателем был избран генеральный директор АНО «Чистый город» Артур Зиганшин, а пост его заместителя занял предприниматель Виталий Чачин. В состав комиссии также вошли экс-спикер гордумы Игорь Володин, директор компании «Агидель» Антон Швалев, президент благотворительного фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков (все от «Единой России») и директор группы компаний «Априори» Сергей Козлов («Новые люди»).
Виталий Чачин стал третьим депутатом, который покинул думскую комиссию по экономическому развитию с начала работы гордумы нового созыва в 2023 году. Первым об уходе сообщил Сергей Козлов — политик в мае 2026 года заявил, что у членов комиссии отсутствует влияние на практическую реализацию принимаемых решений. Позже, в сентябре, к нему присоединился Тимофей Жуков. «Мне все-таки работать надо, а не штаны просиживать. Я не знаю, на чем эта комиссия будет держаться, ее вообще надо переформатировать, пересматривать формат ее работы»,— сказал тогда депутат в разговоре с «Ъ-Урал».
Выход политиков из комиссии поддержал депутат от «Яблока» Константин Киселев. «У нее основные вопросы по награждениям грамотами, все остальное — мелочевка, которая вполне укладывается в полномочия комиссии по бюджету. Комиссия была искусственно создана в свое время под конкретного статусного человека, а так она не нужна, ее надо убрать»,— предложил он. Артур Зиганшин тогда не согласился с заявлениями коллег, отметив, что в комиссии работают депутаты, у которых «очень большой опыт».