Председатель комиссии Артур Зиганшин («Единая Россия») рассказал «Ъ-Урал», что еще не обсуждал ситуацию с однопартийцами. «Посоветуюсь с коллегами из регионального политического совета "Единой России "»,— сказал он. Председатель Анна Гурарий («Единая Россия») отметила, что в думе не успели найти замену Виталию Чачину в комиссии, поскольку вопрос о его отставке рассмотрели только 24 ноября «с голоса». «Дальше будем смотреть, как будут складываться обстоятельства»,— добавила она.