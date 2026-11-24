По данным следствия, депутат организовал сговор между строительными фирмами «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект» для победы в муниципальных закупках. В результате были заключены государственные контракты на общую сумму около 286 млн руб., включая ремонт моста в Челябинской области, газификацию жилья в Свердловской области и обслуживание насосной станции в Тульской области.