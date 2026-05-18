«Новые люди» совсем изошли

Руководитель фракции «Новые люди» (НЛ) в думе Екатеринбурга Сергей Козлов демонстративно объявил об уходе из думской комиссии по экономическому развитию и из оппозиционной депутатской группы «За Екатеринбург!». Он подчеркнул, что их члены не могут влиять на «практическую реализацию принимаемых решений». По мнению эксперта, опытный политик может протолкнуть свою позицию независимо от того, в какой из комиссий он работает.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Козлов

Депутат Сергей Козлов направил письмо спикеру Анне Гурарий («Единая Россия»), в котором объявил о выходе из комиссии думы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. По его словам, комиссия «характеризуется отсутствием влияния на практическую реализацию принимаемых решений».

«По ряду рассматриваемых вопросов наблюдается различие подходов к приоритетам экономического развития и механизма поддержки инвестиционной активности в городе»,— добавил господин Козлов.

Депутаты гордумы Екатеринбурга VIII созыва утвердили состав восьми постоянных комиссий в октябре 2023 года. В комиссию по экономическому развитию помимо директора группы компаний «Априори» Сергея Козлова вошли экс-спикер гордумы Игорь Володин, директор компании «Агидель» Антон Швалев и президент благотворительного фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Комиссию возглавил генеральный директор АНО «Чистый город» Артур Зигашин, его заместителем был утвержден предприниматель Виталий Чачин (все от «Единой России»).

Депутат пояснил «Ъ-Урал», что предлагал участникам комиссии обсудить инициативы по развитию экономики Екатеринбурга, однако не увидел соответствующих вопросов в повестках бедующих заседаний на ближайшие полгода.

«С учетом конкуренции комиссий по экономическому развитию и бюджету, львиная доля вопросов уходит во вторую, нам же остаются принятие отчетов к сведению и утверждение награждений. Где-то иногда появляется слово "экономика", но вопросы инвестиций я вообще не видел»,— возмутился он.



По словам Сергея Козлова, в ближайшее время он рассчитывает вступить в одну из трех комиссией, где «повестка более насыщенная»: по образованию, по местному самоуправлению и по бюджету. «В них большой объем работы, действительно надо трудиться и уделять много времени, что мне близко»,— отметил депутат. Если ему откажут, то он «готов заниматься бизнесом».

Сергей Козлов пообещал в ближайшее время выйти из состава межфракционного объединения «За Екатеринбург!», созданного депутатами от КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей» в марте 2024 года для представления консолидированной позиции по важным вопросам для города в думе, где 27 мест из 35 занимают представители «Единой России». «Начинается серьезный предвыборный процесс, партия теперь не считает, что логично присутствовать в этой группе. Да и сама она забуксовала из-за разной полярности мнений по некоторым вопросам, что сделало ее бесполезной»,— заявил руководитель фракции «Новых людей».

Председатель комиссии по экономическому развитию Артур Зиганшин спокойно отреагировал на заявление коллеги об уходе. «У Сергея свое видение, свой путь, своя партия. Он профессионал высочайшего класса, хороший специалист, человек и депутат, дорожу нашими отношениями и могу пожелать ему только успехов»,— рассказал он «Ъ-Урал».

Господин Зиганшин заверил, что после ухода Сергея Козлова комиссия «в любом случае останется работоспособной». «Все депутаты толковые, у некоторых очень большой опыт, поэтому комиссия справится»,— добавил председатель комиссии.

В случае выхода господина Козлова из межфракционного объединения «За Екатеринбург!» в его составе останется всего два депутата — глава фракции КПРФ Виктория Ивачева и руководитель фракции «Справедливая Россия» Денис Хаванцев. Ранее, в апреле, они говорили «Ъ-Урал», что верят в перспективу межфракционной группы, и назвали ее «рабочим инструментом».

Планы Сергея Козлова по переходу в другую комиссию «лишены смысла», поскольку влияние на реализацию принимаемых решений отсутствует у всей думы Екатеринбурга из-за ее полной лояльности администрации города, считает политолог Михаил Коробельников. «Депутаты могут принять самостоятельное решение тогда, когда нет давления со стороны различных сил и стопроцентной договоренности по вопросам. Опытный политик, почувствовав этот момент, может повлиять на процесс и протолкнуть свою позицию независимо от того, в какой из комиссий он работает»,— добавил эксперт.

Господин Коробельников отметил, что межфракционная группа «За Екатеринбург!» могла стать «значимым инструментом влияния на принятие решений». «Но он зависит от того, насколько смелые люди туда войдут. Если у них недостаточно самостоятельности, это будет формальный орган, что в итоге и получилось»,— сказал политолог.

Василий Алексеев