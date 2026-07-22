Мандат за приговор

Депутата городской думы Екатеринбурга от «Единой России» Виталия Чачина признали виновным в ограничении конкуренции, совершенном с использованием служебного положения, и приговорили к штрафу в 2,5 млн руб. Суд постановил, что картельный сговор помог ему выиграть шесть муниципальных контрактов на 286 млн руб. В разговоре с «Ъ-Урал» он заявил, что готов сдать свой мандат после вступления в силу обвинительного приговора, при этом будет ли он его обжаловать — пока не решил. В Курганской области в отношении него расследуется еще одно уголовное дело по пособничеству при превышении должностных полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга со второй попытки признал екатеринбургского депутата Виталия Чачина («Единая Россия») виновным в ограничении конкуренции, совершенном с использованием служебного положения (п. «а» ч.2 ст. 178 УК РФ), благодаря которому он смог выиграть шесть муниципальных контрактов на 286 млн руб. Его оштрафовали на 2,5 млн руб. Гособвинитель запрашивал для него пять лет колонии. До этого, в декабре 2025 года, суд оправдал его, но апелляционная инстанция отменила это решение, направив дело на новое рассмотрение.

Согласно обвинению, депутат вместе с учредителем ООО «Техностройкомплект» (ТСК) Сергеем Заварухиным незаконно выиграл право на заключение шести договоров на строительство городской инфраструктуры в Уральском федеральном округе (УрФО).

Как рассказал «Ъ-Урал» сам депутат, после вступления в законную силу обвинительного приговора (в начале августа) он готов досрочно сложить свой мандат. «Сдам, сдам. По обжалованию пока решение не приняли, изучаем судебное решение»,— заявил Виталий Чачин. Экс-председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров пояснил «Ъ-Урал», что после утверждения приговора Виталий Чачин может сам сложить полномочия либо дождаться решения гордумы.

«Учитывая, что у Виталия Чачина не особо тяжкое преступление, он может продолжить политическую карьеру сразу после погашения судимости. Единственное — ему нужно будет указывать это во всех документах»,— прокомментировал господин Захаров.

В 2007–2008 годах Виталий Чачин работал помощником председателя коллегии адвокатов «Капитал». В 2009 году перешел на предприятие «Ремонтно-реставрационные работы», где занимал должности начальника юридического отдела и генерального директора. С 2020 года избирался депутатом гордумы Екатеринбурга VII и VIII созывов.

Как считает следствие, Виталий Чачин, будучи директором строительной компании «Сити Билдинг», в 2018 году предложил Сергею Заварухину заключить взаимовыгодные соглашения между двумя компаниями, которые ограничат конкуренцию на строительном рынке для других фирм. На что Сергей Заварухин согласился. По данным гособвинения, кооперация между предпринимателями, руководящими организациями, идет вразрез с антимонопольным законодательством. Несмотря на это, торги с участием ТСК и «Сити Билдинг» проходили под надзором и контролем Виталия Чачина, итогом которого были договоренности о сумме контрактов, заявленных на торгах.

Благодаря сговору между предпринимателями было заключено шесть контрактов: капитальный ремонт моста в селе Богдановское (Челябинская область) за 66,5 млн руб., диагностирование целостности пожарных резервуаров в Свердловской области за 319 тыс. руб., газификация домов в селе Покровское за 94,8 млн руб., строительство газопровода в деревне Починок за 46 млн руб., строительно-монтажные работы котельной в городе Троицке (Челябинская область) за 59,9 млн руб. и ремонт насосной станции в Донском (Тульская область) за 18,4 млн руб.

На данный момент в отношении Виталия Чачина расследуется еще одно уголовное дело по обвинению в пособничестве при превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 33 п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии обвинения, «Сити Билдинг», будучи генподрядчиком, выполнял работы по строительству резервуаров питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на головном водозаборе Шадринска (Курганская область). Контракт обошелся в 359,7 млн руб. «Сити Билдинг» должна была закончить работы до апреля 2022 года. Однако компания установила на объекте другое оборудование, которое позже незаконно принял заказчик.

Артем Путилов