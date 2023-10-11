«Процедура превращается в фарс»

Депутаты думы Екатеринбурга во вторник выбрали председателей постоянных комиссий — руководящие места заняли исключительно представители «Единой России». Вопрос о выборе спикера в очередной раз был отложен. Кандидатуру на пост председателя рассмотрят 11 октября на президиуме областного политсовета «Единой России», а затем рекомендуют за нее проголосовать партийной фракции в думе Екатеринбурга.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты думы Екатеринбурга согласились отложить вопрос об избрании спикера

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутаты думы Екатеринбурга согласились отложить вопрос об избрании спикера

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во вторник, 10 сентября, в Екатеринбургской городской думе прошло второе заседание, на котором депутаты в очередной раз не стали выбирать председателя. Перенести голосование предложил руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) в гордуме Алексей Вихарев без объяснения причин. Позже он пояснил журналистам, что избрание спикера пришлось отложить для завершения всех «политических процедур». Он заверил, что спикером городской думы Екатеринбурга станет член партии «Единая Россия». «Далее мы получим решение президиума регионального отделения партии. После этого депутаты выразят свое личное мнение, и мы примем решение»,— добавил господин Вихарев.

По словам источника «Ъ-Урал» из «Единой России», 11 октября в 17:00 пройдет заседание президиума областного политсовета «Единой России», который даст рекомендации партийной фракции в гордуме. Фракция ЕР, как рассказал «Ъ-Урал» депутат Дмитрий Сергин, намерена собраться утром 13 октября — за час до внеочередного заседания думы, на котором депутаты рассмотрят вопрос об избрании спикера. Напомним, основным кандидатом на пост председателя считается 33-летняя директор департамента политологии и социологии гуманитарного института Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Гурарий. Она эту информацию не комментирует.

Предложение отложить вопрос о спикере поддержали 32 из 33 присутствующих депутатов, против выступил депутат от «Яблока» Константин Киселев. Первый вице-спикер думы Екатеринбурга Михаил Матвеев, исполняющий обязанности спикера, не стал ставить вопрос на обсуждение и перешел ко второму вопросу повестки.

Во время рассмотрения вопроса о составе постоянных комиссий думы господин Киселев возмутился очередным переносом избрания спикера. «Я считаю, что эта процедура превращается в фарс и низводит думу до мизерабельности. Мы ждем какое-то решение сверху, а сами ничего принять не можем»,— подчеркнул он. После этого выступления депутат от ЕР Александр Колесников сделал замечание господину Матвееву: «У нас по вопросу избрания председателя дума уже проголосовала, зачем вы даете слово, вопрос закрыт».

Затем Михаил Матвеев предложил депутатам утвердить персональный состав комиссий и объявил о часовом перерыве. На нем депутаты провели первые внеочередные заседания постоянных комиссий и избрали их председателей.

Все комиссии возглавили депутаты от ЕР: по бюджету и экономической политике — Елена Бондаренко; по муниципальной собственности — Алексей Шестаков; по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности — Артур Зиганшин; по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию — Александр Колесников; по социальной защите и здравоохранению — Станислав Киселев; по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике — Владислав Овчинников; по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью — Дмитрий Сергин; по безопасности жизнедеятельности населения — Игорь Володин (спикер предыдущего созыва).

Алексей Вихарев отметил, что это первый созыв гордумы, в котором комиссии возглавили только члены партии власти. «Такого не было никогда, если мы вспомним предыдущий созыв, тогда должности председателей комиссий занимали члены и других политических партий. Это говорит о том, что вместе с командой губернатора и главы города депутаты будут работать как единый механизм и сегодня мы укрепили вертикаль власти»,— подчеркнул он. Однако господин Вихарев заверил, что у партии «остается возможность назначить заместителей председателей постоянных комиссий, и здесь ЕР будет руководствоваться принципами демократии».

Константин Киселев, возглавлявший в седьмом созыве комиссию по социальной защите и здравоохранению, рассказал «Ъ-Урал», что комиссии думы Екатеринбурга имеют мало полномочий, поэтому нет разницы, какую партию представляют их председатели.

«На уровне муниципалитета значение имеет не партийная принадлежность, а то, насколько выстроено отношение между думой и мэром. Они выстроены нормально, рабочие взаимоотношения, дума на сегодня не является оппозиционной мэру, поэтому нет принципиальной разницы, представитель от какой партии возглавит комиссию»,— считает политолог Михаил Коробельников. По его словам, на работу комиссии влияет количественный состав и соотношение мнений. «Комиссия не является органом, который принимает решение, обязательное для исполнения. Она вносит проект решения, но это не значит, что он будет принят думой»,— считает он.

Василий Алексеев