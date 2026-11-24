Законопроект, внесенный в Думу правительством 17 ноября, предусматривает завершение процедуры банкротства в отношении участников СВО и освобождение их от долгов, если совокупный размер требований кредиторов не превышает 10 млн руб. Эти правила коснутся бойцов, которые после вступления закона в силу заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на год и более. При этом дела о банкротстве должны быть возбуждены до 1 ноября 2026 года.