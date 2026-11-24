Банкротство службе не помеха
Бойцов СВО освободят от долгов на сумму не более 10 млн рублей
Госдума 24 ноября одобрила в первом чтении законопроект об особом порядке личного банкротства для участников специальной военной операции (СВО). Долги бойцов могут быть списаны, если их общая сумма не превышает 10 млн руб. Депутаты предложили ко второму чтению расширить круг лиц, на которых может распространиться действие поправок.
Законопроект, внесенный в Думу правительством 17 ноября, предусматривает завершение процедуры банкротства в отношении участников СВО и освобождение их от долгов, если совокупный размер требований кредиторов не превышает 10 млн руб. Эти правила коснутся бойцов, которые после вступления закона в силу заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на год и более. При этом дела о банкротстве должны быть возбуждены до 1 ноября 2026 года.
О сути законопроекта депутатам доложил замминистра экономического развития Максим Колесников. Он напомнил, что поправки подготовлены во исполнение указания президента о мерах дополнительной поддержки граждан, проходящих службу в рядах Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что даже после процедуры банкротства у бойцов останутся «социально значимые обязательства»: алименты, возмещение вреда жизни и здоровью и вреда от преступлений.
«Важно, что в отношении таких граждан не будут применяться последствия банкротства о запрете занимать отдельные должности»,— добавил замминистра.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия», СР) сообщил, что ко второму чтению могут появиться поправки, распространяющие действие законопроекта на сотрудников Росгвардии, выполняющих свои обязанности в ходе СВО.
Александр Воробьев (СР) поинтересовался, будет ли предложенный механизм банкротства распространяться на родственников участников СВО, наследующих их долги. Господин Аксаков ответил, что число родственников может быть достаточно широким и «надо смотреть, насколько это будет справедливо». Но если этот круг будет конкретизирован, то нормы законопроекта можно распространить и на данных лиц, заключил глава комитета.
Александр Курдюмов (ЛДПР) спросил, как быть с мобилизованными, которые служат с 2022 года, ведь в поправках речь идет только о тех, кто заключит контракт после вступления закона в силу. Максим Колесников ответил, что правительство руководствовалось конкретным поручением президента. «Там однозначно сказано именно про тех граждан, которые примут решение (о службе по контракту.— “Ъ”)»,— пояснил чиновник.
Дмитрий Ворона («Единая Россия», ЕР) тоже поднял вопрос о родственниках, а именно о вдовах погибших бойцов, которые унаследуют их долги.
Однако замминистра вместо наследниц вспомнил о поручителях, отметив, что в поправках учтена такая категория, как «третьи лица, которые не являются должниками по основному обязательству, но обеспечили его исполнение своим имуществом или поручительством».
Участник СВО Владимир Сайбель (ЕР) в своем выступлении от фракции выразил поддержку законопроекту: «Считаем недопустимым, что в отношении защитников Отечества могут быть какие-то процедуры банкротства. И еще семья может пострадать… Недопустимо, чтобы образ защитника Отечества был опорочен». А Дмитрий Жирков (ЛДПР) отметил, что «меры законопроекта могут быть крайне эффективны и востребованы для граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации».
Анатолий Аксаков в заключительном слове сообщил, что расходы, связанные с реализацией законопроекта, лягут на кредиторов и «государство никаких затрат нести не будет». После этого за поправки проголосовали 427 депутатов, против и воздержавшихся не было.