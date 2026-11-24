Вторая часть проекта — на Крымском Валу — во многом выглядит убедительнее. Здесь нашлось место основным авангардным именам: от Малевича, Родченко, Розановой и Поповой до куда менее известного Алексея Моргунова, сына Алексея Саврасова. Реализм с соцреализмом ужаты до одного зала — допустим, это адекватно его роли в искусстве XX века. Но цифровое искусство тоже уместили в один зал, совсем небольшой, хотя это вряд ли отражает все происходящее в новых медиа. Зато подробно показаны вещи, находившиеся как бы на обочине авангарда и уж тем более не вписавшиеся в советскую действительность: примитивистские опыты Георгия Рублева, лиричные камерные работы Константина Истомина и Михаила Соколова. Эти частные человеческие истории сегодня звучат трогательно, даже пронзительно — в слишком уж непростые времена выпало жить их авторам. Другое дело, что от Третьяковской галереи в юбилейный год ждешь все-таки чего-то экстраординарного. Например, более изобретательного использования ее роскошных фондов.