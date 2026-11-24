Мученье юбилейное
Третьяковская галерея разложила историю отечественного искусства по «Стилям и направлениям»
Государственная Третьяковская галерея отмечает 170-летие масштабным проектом «Стили и направления». Его создатели попытались изложить всю историю русского искусства — от древней иконописи до цифровых произведений. В итоге тысяча лет оказалась утрамбована в краткий дайджест, больше напоминающий облегченную версию постоянной экспозиции. К тому же выставку развернули сразу на двух площадках — в корпусе на Кадашевской набережной и в Новой Третьяковке на Крымском Валу,— так что зрителям все равно придется поднапрячься, убедилась Ксения Воротынцева.
По случаю круглой даты Третьяковская галерея в этом году отметилась целой чередой выставок: от Виктора Борисова-Мусатова до Льва Бакста. Но апофеозом, судя по всему, задумывался проект «Стили и направления» (куратор — Татьяна Юденкова). Первая часть — «От иконы до символизма» на Кадашевской набережной (кураторская группа: Елена Саенкова, Ирина Басова, Светлана Капырина, Ольга Атрощенко, Галина Серова, Елена Никольская) — охватывает произведения от XI века до начала XX. Вторая — «От авангарда до цифрового искусства» на Крымском Валу (кураторская группа: Наталья Сидорова, София Буланова) — подробно рассказывает об экспериментах, в том числе и в неофициальном искусстве, и пунктиром — о некогда вездесущем соцреализме, завершаясь нашими днями.
Намерения благородные, но никуда не деться от вопроса — в чем же тогда отличие от постоянной экспозиции? Тем более что на выставку оттуда прибыли многие вещи вроде нестареющей классики: «Московского дворика» Поленова, «Апофеоза войны» Верещагина, «Не ждали» Репина и «Меншикова в Березове» Сурикова. Точное количество «позаимствованного» кураторы назвать затруднились, но в любом случае и иконы, и хрестоматийные работы Брюллова, Гончаровой, Ларионова, Дейнеки и Пименова можно увидеть в Третьяковке в любой день, причем в куда большем количестве.
В тексте, сопровождающем выставку, авторы подчеркивают: нынешний проект отличается тем, что разбит на стили и направления — от барокко с классицизмом до постмодернизма. К тому же здесь нет монографических залов, то есть целиком посвященных одному художнику: в общем, все куда проще и понятнее. Возможно, это расчет на публику, воспитанную на соцсетях и неспособную надолго сконцентрироваться. К тому же Третьяковка в последние годы существенно разрослась, и пусть в смысле площадей ей пока далеко до Эрмитажа, обойти за один день все здания кажется непосильной задачей. Как, впрочем, и посмотреть обе части «Стилей и направлений», проекта внушительного, объединившего более 400 экспонатов.
Кураторам наверняка пришлось нелегко: шутка ли — впихнуть в две экспозиции целую тысячу лет. Любая разбивка по стилям в подобной ситуации будет условной, что авторы и сами признают.
Пример тому — Георг Преннер, автор канонического портрета Ломоносова, исчезнувшего после революции и известного нам лишь в копиях. Его «Портрет императрицы Елизаветы Петровны», показанный на выставке в Кадашах, соединяет в себе черты барокко и рококо. Императрица с румянцем во всю щеку держит скипетр, чуть кокетливо отставив пальцы. Ее элегантная фигура помещена в пышную цветочную раму — уникальный случай для русского искусства: этот прием австриец Преннер, скорее всего, подсмотрел у западных авторов. Картина помещена в раздел «Рококо», хотя с тем же правом могла бы висеть по соседству среди барочных вещей — навязав самим себе формат справочника стилей и направлений, кураторы иногда не разъясняют, а запутывают. Кстати, Преннер далеко не единственный иностранец, чьи работы представлены как часть русского искусства. Есть и вещи французов — Луи Каравака, Андре-Жана Лебрена, Луи Токке.
Исаак Левитан со «Свежим ветром. Волгой» в разделе «Импрессионизм» тоже вполне может вызвать вопросы. А вот Наталия Гончарова с Михаилом Ларионовым появляются не только в нескольких разделах, но и в обеих частях проекта. С одной стороны, это справедливо: тот же Ларионов пробовал себя в разных стилях — от импрессионизма до неопримитивизма и, конечно, лучизма; отнести его к какому-то одному было бы слишком странно. Но удобная формальная структура выставки все равно плывет.
Вторая часть проекта — на Крымском Валу — во многом выглядит убедительнее. Здесь нашлось место основным авангардным именам: от Малевича, Родченко, Розановой и Поповой до куда менее известного Алексея Моргунова, сына Алексея Саврасова. Реализм с соцреализмом ужаты до одного зала — допустим, это адекватно его роли в искусстве XX века. Но цифровое искусство тоже уместили в один зал, совсем небольшой, хотя это вряд ли отражает все происходящее в новых медиа. Зато подробно показаны вещи, находившиеся как бы на обочине авангарда и уж тем более не вписавшиеся в советскую действительность: примитивистские опыты Георгия Рублева, лиричные камерные работы Константина Истомина и Михаила Соколова. Эти частные человеческие истории сегодня звучат трогательно, даже пронзительно — в слишком уж непростые времена выпало жить их авторам. Другое дело, что от Третьяковской галереи в юбилейный год ждешь все-таки чего-то экстраординарного. Например, более изобретательного использования ее роскошных фондов.