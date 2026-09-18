Депутат от ЕР Жуков заявил об уходе из комиссии думы Екатеринбурга по экономике

Депутат Екатеринбургской городской думы от «Единой России» (ЕР) Тимофей Жуков написал заявление о выходе из состава думской комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Как рассказал «Ъ-Урал» политик, с ноября у ее членов «практически отсутствовала повестка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Жуков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Тимофей Жуков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Мне все-таки работать надо, а не штаны просиживать. Я не знаю, на чем эта комиссия будет держаться, ее вообще надо переформатировать, пересматривать формат ее работы»,— пояснил он. Господин Жуков напомнил, что после утверждения его выхода из комиссии число ее членов будет снижено до четырех (минимально допустимое количество), что может вызвать частые проблемы со сбором кворума.

Состав комиссии гордумы по экономическому развитию был утвержден в октябре 2023 года после выборов нового созыва. Ее председателем был избран генеральный директор АНО «Чистый город» Артур Зиганшин, его заместителем был утвержден предприниматель Виталий Чачин (все от ЕР). В состав комиссии помимо Тимофея Жукова также вошли экс-спикер гордумы Игорь Володин, директор компании «Агидель» Антон Швалев (все от ЕР) и директор группы компаний «Априори» Сергей Козлов («Новые люди»).

Тимофей Жуков отметил, что в ближайшее время намерен вступить в думскую комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. «Она ответственна за основные расходы города, которые превышают 50% от общего размера бюджета. Надо смотреть, куда, что и как расходуется, насколько это все делается эффективно»,— добавил политик.

Ранее, в мае, с критикой комиссии по экономическому развитию выступал депутат от «Новых людей» Сергей Козлов. Он заявлял, что у политиков в ее составе отсутствует влияние на практическую реализацию принимаемых решений, после чего написал заявление о прекращении своего членства. Господина Козлова поддержал его коллега по оппозиции Константин Киселев («Яблоко»). «У нее основные вопросы по награждениям грамотами, все остальное — мелочевка, которая вполне укладывается в полномочия комиссии по бюджету. Комиссия была искусственно создана в свое время под конкретного статусного человека, а так она не нужна, ее надо убрать»,— заявил депутат.

Вопрос об исключении Тимофея Жукова из состава думской комиссии по экономическому развитию будет рассмотрен на очередном заседании гордумы Екатеринбурга во вторник, 22 сентября.

Василий Алексеев