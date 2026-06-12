Комиссия по соцзащите в думе Екатеринбурга может прекратить работу

Екатеринбургская городская дума удовлетворила заявление депутата Константина Киселева («Яблоко») о его выходе из думской комиссии по социальной защите и здравоохранению с 1 сентября. В связи с этим осенью количество участников комиссии составит менее четырех депутатов, необходимых для ее дальнейшего функционирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Киселев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Константин Киселев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Киселев в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что думе необходимо усилить комиссию по соцзащите, которая «ослабла» после передачи полномочий по здравоохранению с муниципального уровня на региональный в 2020 году. В частности, он предложил наделить ее функциями в сферах культуры и спорта, которые сегодня «почему-то» закреплены за думскими комиссиями по МСУ и образованию соответственно.

«Была идея создать сильную социальную комиссию, которая бы работала с соответствующим блоком администрации. Все согласны, что это надо делать, но телодвижений нет, и я делаю простой шаг — выхожу из комиссии, где должно быть минимум четыре депутата, и ставлю вопрос: мы насыщаем ее полномочиями или говорим всему городу, что мы не хотим заниматься социальной политикой»,— пояснил депутат.

Состав комиссии по социальной защите и здравоохранению гордумы Екатеринбурга VIII созыва был утвержден в октябре 2023 года. Ее председателем был избран врач-анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф, участник СВО Станислав Киселев, его заместителем — главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники Марина Харитонова (все от «Единой России»). В состав комиссии также вошли помощник депутата Госдумы Виктория Ивачева (КПРФ) и советник председателя реготделения «Яблока» по научным вопросам Константин Киселев.

Константин Киселев подчеркнул, что обсуждал свой выход из комиссии с заместителем ее председателя Мариной Харитоновой («Единая Россия»). «У нас совпали позиции, поэтому я и написал в заявлении "с 1 сентября" для того, чтобы было три летних месяца подготовиться и сделать большую социальную комиссию»,— добавил он.

Господин Киселев отметил, что на сегодня думские комиссии по МСУ и образованию «перегружены», что снижает эффективность их работы. «У комиссии по МСУ вся повестка буквально забита вопросами поддержки культуры, но в тоже время брошены вопросы по самому МСУ, общественному мнению и информационной политике, за которые она также в ответе. Задача комиссии закрывать горячие точки в городе, выезжать к людям на места, а не сидеть в залах»,— сказал депутат.

По словам Константина Киселева, в случае, если дума сократит необходимое минимальное количество членов комиссий с четырех до трех или включит в состав комиссии по соцзащите четвертого депутата, то он окончательно перейдет в комиссию по образованию. Политик напомнил, что расходы на соответствующую сферу в городе составляют более 50% от общего объема трат местного бюджета. «В этой комиссии всего четыре депутата, два их которых — директора школ. Очевидно, что ее надо усиливать. В образовании происходят колоссальные сдвиги, и необходимо направлять процесс. Сегодня оно превращается в размахивание флагами, у нас 18 направлений по различным видам воспитания, но когда детям успевать учиться? Надо воспитывать, а образовывать когда мы будем?»,— подчеркнул господин Киселев.

Депутат добавил, что в рамках повышения эффективности думы также ликвидировал бы комиссию по экономическому развитию и инвестициям. «У нее основные вопросы по награждениям грамотами, все остальное — мелочевка, которая вполне укладывается в полномочия комиссии по бюджету. Комиссия была искусственно создана в свое время под конкретного статусного человека, а так она не нужна, ее надо убрать»,— призвал он.

Ранее, в мае, о своем уходе из думской комиссии по экономическому развитию заявил депутат от «Новых людей» Сергей Козлов. В разговоре с «Ъ-Урал» он пояснил, что их члены не могут влиять на «практическую реализацию принимаемых решений». «С учетом конкуренции комиссий по экономическому развитию и бюджету, львиная доля вопросов уходит во вторую, нам же остаются принятие отчетов к сведению и утверждение награждений. Где-то иногда появляется слово "экономика", но вопросы инвестиций я вообще не видел»,— возмутился тогда господин Козлов.

Василий Алексеев