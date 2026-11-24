Ограничения бюджета затронули и благоустройство дворов. Артамонов сообщил, что программа «Мой двор» завершилась. «Пообещать, что мы сейчас два миллиарда выделим на все дворы и у нас везде будут новые детские площадки, я не могу, потому что мы сегодня этого сделать не можем»,— сказал он. По его словам, муниципалитетам, управляющим компаниям и жителям придется искать другие способы финансирования — привлекать спонсоров, благотворителей, участвовать в грантовых программах и самостоятельно благоустраивать территории.