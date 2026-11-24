«Мы не можем жить на широкую ногу»
Липецкий губернатор Игорь Артамонов задумался о дефиците бюджета на прямой линии
Дефицит бюджета Липецкой области на 2027 год составит 8,8 млрд руб., а выделить 2 млрд руб. на благоустройство всех дворов регион сейчас не может, заявил губернатор Игорь Артамонов на прямой линии 24 ноября. Муниципалитетам, управляющим компаниям и жителям он предложил искать спонсоров и участвовать в грантовых программах. При этом глава области намерен продолжать создание межвузовского кампуса стоимостью 8 млрд руб., чтобы удержать молодежь в регионе. В ходе эфира он также ответил на вопросы о топливном кризисе, парковках, общественном транспорте и работе коммунальных организаций.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прямой линии 24 ноября обозначил финансовые ограничения при формировании бюджета на 2027 год: «У нас есть сложности с ограничением бюджета. Это связано со снижением поступления налогов. Дефицит 8,8 млрд рублей. Мы не можем жить на широкую ногу»,— заявил он. В приоритете останется исполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО и их семей, зарплаты бюджетников, нацпроекты. При ограниченных ресурсах расходы будут внимательно оцениваться. В дальнейшем к теме нехватки средств губернатор возвращался, отвечая на многие вопросы жителей.
Отдельно губернатор прокомментировал топливный кризис, связав его с ударами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). По его словам, из-за повреждения предприятий пришлось организовать импорт топлива, что увеличило расходы на доставку. После ремонта заводов ситуация должна измениться.
Чиновники, по его словам, готовились к более серьезным ограничениям, вплоть до определения очередности заправки техники, и прорабатывали, как в этих условиях должен функционировать общественный транспорт. «Мы достаточно много в этом вопросе поработали»,— отметил он. Ограничения на заправках по принципу «чет-нечет», как считает Игорь Артамонов, дали результат, хотя изначально он был другого мнения.
Еще одной темой прямой линии стала защита региона от атак беспилотников. Губернатор сообщил, что расходы на эти цели стали незапланированными для бюджета. «Открыто мы об этом говорить не можем. Подход меняется. У нас ведется большая работа с Министерством обороны, с Единым национальным центром обороны, мы выполняем те рекомендации, которые нам даны»,— сказал он. В частности, регион комплектует мобильные огневые группы и привлекает к этой работе предприятия.
«Потому что стимулируем людей, чтобы они выходили на защиту и охрану субъекта, людей, которые здесь проживают»,— пояснил Игорь Артамонов, признав, что организовать работу таких подразделений непросто:
«Экипировать, вооружить состав мобильной огневой группы — это такая нетривиальная задача. А нам надо много, нам надо закрывать всю область. Поэтому адреса, пароли, явки я вам не скажу, но работа такая ведется».
Отдельный разговор состоялся об организации движения и парковках. Губернатор высказался за приведение в порядок парковочного пространства в Липецке. По его словам, за последние 15 лет количество автомобилей в области удвоилось. «Если не менять организацию движения, город рискует столкнуться с транспортным коллапсом. Здесь все встанет, это случится очень быстро. Я думаю, два-три года»,— предупредил губернатор. Он указал и на проблему припаркованных во дворах машин, которые мешают уборочной технике проходить к домам. «Должен быть порядок»,— заявил Артамонов.
Разговор об организации движения губернатор связал с необходимостью развивать общественный транспорт. На прямой линии обсуждались несоблюдение расписания и грязь в салонах. Глава напомнил о реконструкции трамвайной сети:
«Прекрасные трамваи, без пробок могут ездить. Мы собираемся расширять свое участие и в программах по автобусному парку. Чтобы мы могли людей перевозить комфортно».
Ограничения бюджета затронули и благоустройство дворов. Артамонов сообщил, что программа «Мой двор» завершилась. «Пообещать, что мы сейчас два миллиарда выделим на все дворы и у нас везде будут новые детские площадки, я не могу, потому что мы сегодня этого сделать не можем»,— сказал он. По его словам, муниципалитетам, управляющим компаниям и жителям придется искать другие способы финансирования — привлекать спонсоров, благотворителей, участвовать в грантовых программах и самостоятельно благоустраивать территории.
«Важно, чтобы люди хотели. Хотели! Потому что просто просить: "Сделайте нам площадку" — сегодня этого не будет»,— отрезал губернатор.
В ответ на жалобу жительницы с инвалидностью, которая не может самостоятельно выходить на улицу, Игорь Артамонов предложил привлечь волонтеров, поручив городским властям изучить возможность установки пандуса. «У нас очень много волонтерских организаций, добрых людей […]. Поэтому я думаю, нам надо просто всех, кто нуждается в помощи, закрепить за ребятами, которые горят идеалами»,— рассудил он.
Отдельно губернатор остановился на претензиях к управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. По его словам, в этом году лицензий лишились 11 УК, многие другие не располагают необходимыми ресурсами. «У нас же есть управляющие компании, у которых одна метла, один дворник, а домов обслуживает много. Они ничего не могут сделать»,— сказал он. И проблему липецким властям пока не удалось решить.
«Этот бой мы не выиграли на сегодня с управляющими компаниями, но начинаем движение вперед с точки зрения улучшения качества и оказания [на них] большего давления»,— заявил губернатор.
По его словам, в 2025 году в отношении ресурсоснабжающих организаций составили 608 протоколов, а в текущем году — уже около тысячи. Губернатор также назвал сумму взысканных штрафов — 11 млн руб. Он считает, что действующие санкции недостаточны: власти намерены обращаться к депутатам с предложениями об увеличении штрафов.
Несмотря на необходимость экономить, регион продолжит работу над созданием межвузовского кампуса в Липецке за 8 млрд руб. Игорь Артамонов объяснил это стремлением удержать молодежь в области и обновить образовательную инфраструктуру. По его словам, Липецк формировался как промышленный центр, поэтому набор вузов и их материальная база уступают возможностям других областных центров.
«Все говорят: Воронеж великолепен, прекрасен. А почему Воронеж прекрасен? Там сколько вузов-то, около 20 или больше, я не знаю, да? Студенческий город, молодежная тусовка, они там на улице поют, кушают и так далее. А что у нас?»,— рассуждает губернатор.
Он отметил, что проект не предполагает немедленного начала строительства: федеральные средства предусмотрены на 2031 год, областное финансирование проектирования — ориентировочно на 2028-й. Сейчас региону предстоит выбрать проектную организацию, которая сможет работать со сложным объектом на площадке «Катящиеся камни».
Член Общественной палаты Липецкой области, политический обозреватель Максим Ионов назвал прямую линию откровенным разговором о реальных экономических условиях, в которых работает региональное правительство. «Губернатор выступал максимально реально, без розовых очков и голословных обещаний. Он достаточно прямо и конкретно обрисовал наши экономические реалии»,— сказал господин Ионов.
По его мнению, главное следствие этих условий — сокращение возможностей для бюджетного маневра.
«Я бы говорил о том, что это был разговор с жителями региона как со зрелыми взрослыми людьми».
Он также поддержал решение продолжать работу над кампусом, несмотря на расходы из областного бюджета, подчеркнув, что «на будущем нельзя экономить».
Замруководителя департамента политических проектов коммуникационной группы «Полилог» Татьяна Косачева считает, что 1,3 тыс. обращений, поступивших от жителей области, — сигнал о том, что формат общения востребован: «Появляется повод отчитаться о сделанном и рассказать о планах. В данном случае речь шла о социальном бюджете».