Липецкий глава Артамонов: на защиту от БПЛА и поддержку СВО уходят незапланированные средства
Липецкий губернатор назвал незапланированными расходы на безопасность региона
Подход к обеспечению безопасности в Липецкой области меняется, а расходы на эти цели стали для бюджета незапланированными. Об этом на прямой линии сегодня, 24 ноября, рассказал губернатор региона Игорь Артамонов, отвечая на вопрос о том, как регион реагирует на угрозу атак БПЛА.
«Открыто мы об этом говорить не можем. Подход меняется. У нас ведется большая работа с Министерством обороны, с Единым национальным центром обороны, мы выполняем те рекомендации, которые нам даны»,— сказал Игорь Артамонов.
Регион комплектует мобильные огневые группы, что явлется еще одним направлением средств, которое не запланировано. «Потому что стимулируем людей, чтобы они выходили на защиту и охрану субъекта, людей, которые здесь проживают»,— пояснил он.
Губернатор отметил, что идет привлечение к этому предприятий.
«С кем-то удачно, с кем-то не так удачно. Потому что экипировать, вооружить состав мобильной огневой группы, чтобы он еще и сбивал, — это такая нетривиальная задача. А нам надо много, нам надо закрывать всю область. Поэтому адреса, пароли, явки я вам не скажу, но работа такая ведется»,— заключил Артамонов.
До этого губернатор напомнил о бюджетных ограничениях. «У нас есть сложности с ограничением бюджета. Это связано со снижением поступления налогов. Дефицит 8,8 млрд рублей. Мы не можем жить на широкую ногу. Но стоит задача выполнить все свои обязательства»,— сказал он в начале эфира, комментируя местный бюджет.
Летом ПАО «Энергия» с заводом в Ельце решило не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Вместо этого компания направила 250 млн руб. на финансирование СВО.