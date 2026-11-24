«С кем-то удачно, с кем-то не так удачно. Потому что экипировать, вооружить состав мобильной огневой группы, чтобы он еще и сбивал, — это такая нетривиальная задача. А нам надо много, нам надо закрывать всю область. Поэтому адреса, пароли, явки я вам не скажу, но работа такая ведется»,— заключил Артамонов.