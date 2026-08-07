Артамонов: возвращение режима «чет-нечет» в Липецкой области сейчас неэффективно

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заявил, что возвращение режима продажи бензина «чет-нечет» в регионе «сейчас не даст ожидаемого эффекта». По мнению господина Артамонова, механизм помогает распределять поток авто, когда топливо поступает, но его не успевают развозить по АЗС, однако сейчас проблема — в дефиците самого бензина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Меньше чем через час после выхода публикации губернатор удалил ее без объяснений, однако пост сохранился в сервисе TGStat и репостах. В пресс-службе облправительства не ответили на вопрос «Ъ-Черноземье» о причинах такого поступка.

В удаленном посте господин Артамонов также заявил, что в последние два дня «Лукойл» и Teboil «существенно сократили объемы поставок топлива на АЗС региона» и что основная нагрузка легла на АЗС «Роснефти». В то же время, по словам губернатора, объем поступающего по линии «Роснефти» топлива также ограничен, и АЗС вынуждены приостанавливать отпуск бензина до следующей поставки.

«Мы понимаем, что снижение объемов поставок связано с приостановкой работы ряда нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас основную работу ведем с руководством нефтяных компаний по вопросам распределения имеющихся объемов топлива и обеспечения Липецкой области»,— добавил господин Артамонов.

Введенный 11 июля режим «чет-нечет» прекратил свое действие в Липецкой области с 31 июля. Об отмене ограничений сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов, добавив, что автозаправочные сети сохраняют право самостоятельно определять объем отпуска топлива на отдельных станциях в зависимости от фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки.

Подробнее о снятии ограничений на продажу топлива в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов