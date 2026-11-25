МИД Армении заявил об отсутствии у Еревана планов разрывать отношения с Москвой
Армения не собирается разрывать отношения с Россией или создавать кризис в двусторонних связях. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Ваан Костанян.
По словам господина Костаняна, Ереван намерен пересмотреть возникшие в отношениях с Москвой проблемы. «Пересмотр нацелен на оздоровление и дальнейшее развитие отношений»,— пояснил он (цитата по ТАСС).
Россия остается важным партнером Армении, добавил замминистра. Он выразил надежду, что Москва придерживается аналогичного подхода, а предстоящая встреча пройдет в партнерской атмосфере. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве 3 декабря.