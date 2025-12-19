Путин назвал армию России самой боеспособной в мире
В 2025 году российские войска доказали свою высокую боеспособность, заявил Владимир Путин на «Итогах года». Он считает, что армия России стала одной из самых сильных в мире.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Президента спросили, какое событие в этом году ему запомнилось больше всего. Он отметил, что «у нас многое за это время произошло» и напомнил о недавнем заседании коллегии Минобороны. Там, по словам президента, он говорил об успехах Вооруженных сил.
«Что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире,— сказал Владимир Путин,— с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера».
По его словам, сейчас в зоне СВО находятся 700 тысяч российских военнослужащих.