В курском Льгове при атаке ВСУ произошел обрыв ЛЭП
В городе Льгове атаки ВСУ привели к обрыву линии электропередачи, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, было нарушено электроснабжение на 10 улицах. Подачу электроэнергии уже восстановили. Господин Хинштейн уточнил, что за прошедшие сутки над территорией региона сбили 74 БПЛА различного типа.
Накануне вечером в Курской области произошли массовые отключения электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Без света оставались социально значимые объекты в 12 муниципалитетах региона. Из-за непогоды были обесточены десять высоковольтных линий и 120 трансформаторных подстанций.