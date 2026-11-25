В городе Льгове атаки ВСУ привели к обрыву линии электропередачи, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, было нарушено электроснабжение на 10 улицах. Подачу электроэнергии уже восстановили. Господин Хинштейн уточнил, что за прошедшие сутки над территорией региона сбили 74 БПЛА различного типа.