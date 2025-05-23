Путин: Россия в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений

Россия сохраняет позицию в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений, заявил президент России Владимир Путин. Как считает российский лидер, для увеличения экспорта Москва должна предлагать иностранным партнерам не только конкретные виды вооружений, но и более широкий спектр услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям»,— сказал Владимир Путин на совещании по военно-техническому сотрудничеству.

«Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный — это десятки миллиардов долларов, и нужно активно наращивать объемы экспортных поставок»,— сказал господин Путин.

Российский лидер также отметил, что для продвижения на экспорт российских вооружений в высококонкурентной среде нужно улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами, предлагая им не только конкретные вооружения и технику, но и более широкий спектр услуг – «от технологического сотрудничества и совместной разработки перспективных образцов до содействия в их ремонте и модернизации, поставке запчастей и подготовке иностранных специалистов».

В 2024 году Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower. Первое место заняли ВС США. В пятерку сильнейших также вошли армии Китая, Индии и Южной Кореи, с пятой позиции ушла вниз армия Великобритании. Украина заняла 18-е место против 15-го годом ранее. При составлении рейтинга учитывалось более 60 факторов, в том числе финансовые показатели и географическое расположение государств.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая