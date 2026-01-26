Россия сохранила второе место в рейтинге стран по уровню военной мощи

Рейтинг военной мощи стран мира, подготовленный порталом Global Firepower, снова возглавили США. Россия сохранила за собой второе место. Третьим стал Китай, в топ-10 также вошли Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

В рейтинге 145 стран. Для вычисления индекса военной мощи оценивают более 60 факторов, в том числе финансовую ситуацию в стране, ее географическое расположение и логистические возможности.

Эксперты пишут, что Россия «продолжает наращивать свои усилия на востоке Украины, несмотря на попытки США добиться постоянного прекращения огня». В докладе отмечается, что «глобальные сторонники России — в частности, Венесуэла и Сирия — больше не представляют собой жизнеспособные активы». По оценке Global Firepower, основу военной мощи России составляют человеческие ресурсы, военно-воздушные и наземные силы.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия сохраняет позицию в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений. Подводя итоги года в декабре, господин Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире. По его словам, в зоне СВО находятся 700 тыс. российских военнослужащих.