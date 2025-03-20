Шойгу: после завершения СВО за российскими вооружениями выстроится очередь

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в беседе с журналистами выразил уверенность, что на российское вооружение и военную технику есть большой отложенный спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием. Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства»,— заявил он.

По словам Сергея Шойгу, иностранных покупателей могут заинтересовать «системы ПВО, те же самые ударные беспилотные летательные аппараты, модернизированная бронетехника». «Это касается (в частности, зенитных ракетных систем.— "Ъ") С-400, С-500, ЗРК "Панцирь"»,— добавил он.

Как ранее сообщал «Ъ», в новом докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) утверждается, что за последние годы изменилась первая тройка стран—экспортеров вооружений. Согласно обзору, у США уже 43% рынка. А на втором месте с 9,6% якобы расположилась Франция. В прошлогоднем докладе эксперты SIPRI хотя тоже ставили ее на второе место, но с оговорками, поскольку и она, и Россия, по их оценке, занимали по 11% рынка (см. «Ъ» от 11 марта 2024 года). Теперь же на Россию, по их оценке, приходится лишь 7,8% рынка.

Впрочем, в «Рособоронэкспорте» «Ъ» сказали, что у SIPRI нет доступа к достоверной информации об экспорте российского оружия и на самом деле интерес к нему в мире сейчас «высочайший». Портфель заказов компании насчитывает почти $57 млрд и предусматривает поставку российской продукции военного назначения в 44 страны мира.

Елена Черненко