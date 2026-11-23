21:12. Ольга Абрамова призналась, что не знакома с серией компьютерных игр Grand Theft Auto. «Я даже не знала о GTA V, поэтому я так себе собеседник по теме компьютерных игр»,— ответила врио главы Удмуртии на вопрос о том, будет ли играть в GTA VI.