Ольга Абрамова в эфире
Какие вопросы и ответы звучали на прямой линии врио главы Удмуртии
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Завершилась прямая линия врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой. Она продлилась более 2,5 часа. Что на вопросы отвечала госпожа Абрамова — в текстовой трансляции «Ъ-Удмуртия».
21:15. Прямая линия Ольги Абрамовой завершена. Она продлилась 2 часа 40 минут. На все поступившие вопросы ответы будут даны до 15 декабря.
21:12. Ольга Абрамова призналась, что не знакома с серией компьютерных игр Grand Theft Auto. «Я даже не знала о GTA V, поэтому я так себе собеседник по теме компьютерных игр»,— ответила врио главы Удмуртии на вопрос о том, будет ли играть в GTA VI.
21:01. Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов спросил Ольгу Абрамову, какие книги она сейчас читает. Врио главы ответила, что увлеклась литературой по бережливому управлению. Одну из книг о практиках компании Toyota ей подарил вице-премьер республики Тимур Меджитов. При этом госпожа Абрамова отметила, что по-прежнему любит классику.
20:53. Ольга Абрамова рассказала, что любит водить автомобиль, но последние четыре месяца не садилась за руль. По ее словам, поездки дают возможность побыть наедине с собой и отдохнуть.
20:43. Удмуртия входит в топ-4 регионов России по объемам производства молока. В октябре одно из предприятий республики начало отгрузки продукции в Афганистан. Среди перспективных направлений развития АПК врио главы Ольга Абрамова назвала автоматизацию: по ее словам, тракторы без водителей уже стали реальностью.
20:35. Полная замена коммунальных сетей в Удмуртии обойдется примерно в 80 млрд руб. — это половина регионального бюджета. Износ теплосетей достигает 60%, водопроводов — 85%, канализации — 80%. Ежегодно на обновление инфраструктуры выделяют более 4 млрд руб.
20:25. Власти Удмуртии намерены регулярно пересматривать сеть автобусных маршрутов с учетом развития территорий и потребностей жителей. С 2027 года пять направлений переведут на регулируемые тарифы, а до конца 2030 года планируют обновить более 400 автобусов.
20:14. Власти Удмуртии совместно с «Росатом Металлтех» рассчитывают в ближайшие годы начать строительство крупнотоннажного производства редкоземельных магнитов в Глазове. Проект потребует создания необходимой инфраструктуры. Предприятие станет частью производственной цепочки, значимой для России
20:02. Удмуртия намерена сохранить курс на развитие предпринимательства. Малый и средний бизнес приносит республике 33,5 млрд руб. налоговых доходов, а с начала 2026 года собственное дело открыли 11 тыс. человек. Почти 4,5 тыс. предпринимателей получили поддержку Корпорации развития, еще 357 микрозаймов на 87 млн руб. выдал Фонд развития предпринимательства.
19:56. Ольга Абрамова прокомментировала жалобу жительницы на то, что колонка «Алиса» не знает гимн Удмуртии, хотя воспроизводит гимны других регионов. Врио главы заявила, что слова гимна республики должен знать каждый ее житель.
19:46. В Удмуртии строятся 130 многоквартирных домов, 82 из них — в Ижевске. При этом не во всех проектах предусмотрены соцобъекты. Для решения проблемы в Ижевске в 2026 году ввели инфраструктурный платеж, который будут резервировать на социальную инфраструктуру. Также власти рассчитывают на программу комплексного развития территорий (КРТ).
19:34. 63 работодателя в Удмуртии заключили соглашения о приоритетном трудоустройстве участников СВО, сказала врио главы.
19:31. Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Ижевске получит два этажа здания Нацбанка. Такое решение Ольга Абрамова озвучила в ответ на просьбу социальных координаторов расширить помещения из-за увеличения числа посетителей.
19:27. «Хочется встретить Новый год радостно, легко и, конечно, с семьей, потому что это семейный праздник. Обязательно нужно лепить пельмени — это важная удмуртская традиция, которую нужно соблюдать»,— сказала врио главы.
19:24. «Ижавиа» не получит сертификат эксплуатанта в ноябре: власти и авиакомпания отозвали заявку для доработки из-за замечаний. После этого документы повторно направят в Росавиацию. Также республика рассчитывает в декабре решить вопрос с открытием пункта пропуска через границу и ведет переговоры о международных рейсах, в том числе по маршруту Ижевск—Анталья.
19:15. Реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» продолжат после технологического и финансового аудита. Контракт с подрядчиком расторгли в одностороннем порядке из-за нехватки у него ресурсов, а также ошибок в проектной документации.
19:02. В ижевском ЖК «Знак» планируют построить школу на 1,5 тыс. мест. Проектная документация находится на экспертизе, уточненную стоимость объекта рассчитывают получить в марте. После этого власти намерены привлекать федеральное финансирование.
18:56 616 многодетных семей Удмуртии получили региональный маткапитал в размере 300 тыс. руб. Предельный возраст родителей в 35 лет для меры поддержки сохраняется. За год число таких семей в республике выросло на 1,8 тыс.
18:54. «В нашей семье самые лучшие шаньги — мамины»,— ответила врио главы на вопрос о том, продолжают ли ее дочери сохранять семейные традиции.
18:49. С марта 2027 года в Удмуртии бесплатные лекарства смогут получать дети до шести с половиной лет из всех многодетных семей независимо от дохода родителей. Число получателей поддержки вырастет с 6,5 тыс. до более чем 25 тыс. детей.
18:45. Первым интерактивом прямой линии Ольги Абрамовой стало вскрытие конверта с результатами скрининга жительницы Ижевска, которая ждет третьего ребенка. В семье Голубиных родится девочка, объявила врио главы Удмуртии.
18:29. Началась первая прямая линия врио руководителя Удмуртии Ольги Абрамовой. Годом ранее на вопросы жителей в течение 2,5 часа отвечал тогдашний глава республики Александр Бречалов. Он успел прокомментировать 47 вопросов.