Климат остался при своих
Делегаты СОР31 не смогли утвердить итоговый документ конференции
В воскресенье, 22 ноября, поздним вечером и с опозданием почти на двое суток в турецкой Анталье закончилась 31-я Конференция ООН по климату (COP31). По результатам более чем двухнедельной работы делегаты так и не смогли договориться по основным пунктам главного документа этого масштабного мероприятия — последний раз подобное случилось в 2009 году в Копенгагене. Разногласия в том числе вызвали идеи постепенного отказа от ископаемого топлива, вопросы климатического финансирования и тема установления цели повышения доли электроэнергии в конечном потреблении энергоресурсов с нынешних 21–23% до 35%.
Большая часть делегатов, выступивших на финальной пленарной сессии Конференции ООН по климату в Анталье, выражала недовольство либо пунктами предложенного итогового заявления, либо позицией других участников или организацией этого мероприятия в целом. В результате COP31 завершилась без принятия решения. До этого подобное случалось лишь дважды: в Гааге в 2000-м и в Копенгагене в 2009 году.
«Я глубоко разочарован тем, что COP31 завершилась без достижения консенсуса по итоговому документу, охватывающему все ключевые вопросы»,— заявил по результатам конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Исполнительный директор международной сети неправительственных организаций Climate Action Network International Тасним Эссоп назвала COP31 «худшей в истории».
Глава российского Национального ESG-альянса Андрей Шаронов сказал “Ъ”, что COP31 в очередной раз показала, как непросто превратить договоренности предыдущей конференции (она проходила в Бразилии) в работающие механизмы адаптации к изменениям климата, справедливого перехода (помощь уязвимым группам населения в странах Глобального Юга из-за последствий от мер низкоуглеродного развития развитых стран) и климатического финансирования.
Фактически продвижения в итоге не зафиксировано ни по одному пункту заявленной повестки СОР31 (подробнее об анонсированных планах см. “Ъ” от 9 ноября). За две недели было разработано три варианта итогового решения, отдельные пункты которых не устроили какую-либо из групп стран.
Так, участники разошлись во мнениях по поводу формулировок, касающихся постепенного отказа от ископаемого топлива. За всю историю климатических переговоров ООН слова о необходимости такого шага были только в решении конференции в Дубае в 2023 году. Сейчас за сворачивание использования нефти, угля, газа и прочего выступили ЕС и группа наиболее бедных стран. Против — так называемая арабская группа, Россия, Индия и ряд быстроразвивающихся государств. Представители российской делегации (ее традиционно возглавлял спецпредставитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, также в составе был глава Минэкономики Максим Решетников) в своих выступлениях подчеркивали, что любое сокращение предложения ископаемого топлива приведет к его дефициту, что еще больше усугубит ситуацию с неравенством и бедностью в странах Глобального Юга. РФ продолжает говорить о важности учета национальной специфики и приоритетов развития государств и критикует односторонние торговые меры и запреты (имея в виду прежде всего механизм трансграничного углеродного регулирования Евросоюза).
Второй пункт разногласий — климатическое финансирование. Странам не удалось договориться о новых источниках денег для климатической адаптации и о базовом годе отсчета для установления дальнейших целей финансирования. Кроме того, страны Глобального Севера настаивают на том, чтобы нагрузка ложилась не только в основном на их бюджеты, как того хочет Глобальный Юг.
Решение об установлении на СОР31 цели «Электрификация 35% к 2035 году» (повышение доли электроэнергии в конечном потреблении энергии до 35% с текущего уровня 21–23% в том числе за счет развития электротранспорта, электрификации промышленности и жилого сектора в части отопления) также не было поддержано.
Главным образом — из-за того, включать ли в условие достижения цели преимущественно ВИЭ или другие источники электроэнергии (например, природный газ как транзитное топливо или атомную энергию). Тем не менее примерно 90 стран во главе с Китаем выразили готовность следовать этой цели.
Эксперт по вопросам изменения климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин полагает, что в этих условиях основным итогом COP31 можно считать ее неофициальную часть, включая подписание новых соглашений между странами о реализации проектов в области сокращения выбросов и восстановления экосистем, согласование правил углеродных рынков, а также представление усилий стран на уровне бизнеса, финансовых организаций и местных органов власти, зачастую опережающих централизованную государственную деятельность.
Отметим, на конференции были представлены штаты и компании США, притом что эта страна официально вышла из Парижского климатического соглашения. Традиционно на протяжении двух недель на COP31 действовал и официальный павильон РФ — эксперты обсуждали проблемы Арктики, климатической устойчивости городов, углеродного регулирования, энергетики, продовольственной безопасности, климатической науки и адаптации к изменению климата.