Так, участники разошлись во мнениях по поводу формулировок, касающихся постепенного отказа от ископаемого топлива. За всю историю климатических переговоров ООН слова о необходимости такого шага были только в решении конференции в Дубае в 2023 году. Сейчас за сворачивание использования нефти, угля, газа и прочего выступили ЕС и группа наиболее бедных стран. Против — так называемая арабская группа, Россия, Индия и ряд быстроразвивающихся государств. Представители российской делегации (ее традиционно возглавлял спецпредставитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, также в составе был глава Минэкономики Максим Решетников) в своих выступлениях подчеркивали, что любое сокращение предложения ископаемого топлива приведет к его дефициту, что еще больше усугубит ситуацию с неравенством и бедностью в странах Глобального Юга. РФ продолжает говорить о важности учета национальной специфики и приоритетов развития государств и критикует односторонние торговые меры и запреты (имея в виду прежде всего механизм трансграничного углеродного регулирования Евросоюза).