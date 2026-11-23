Абрамова объяснила срыв сроков реконструкции ледового дворца «Ижсталь»
Контракт с подрядчиком расторгли, объект ждет технологический и финансовый аудит
Ольга Абрамова прокомментировала на прямой линии неоднократные сдвижки сроков реконструкции ледового дворца «Ижсталь». По ее словам, причиной стали ошибки в проектно-сметной документации и недостаток ресурсов у подрядчика.
«Вопрос не сложный — сложный проект. Здание 1971 года постройки. Оно возводилось по старым нормативам и требованиям. В процессе разработки проектно-сметной документации (ПСД) какие-то моменты, в том числе технические, не были учтены»,— сказала врио главы Удмуртии.
Она признала, что ПСД была выполнена с ошибками. Когда был заключен контракт и строители вышли на объект, выяснилось, что документацию необходимо корректировать. При этом разработчик проекта отказался от авторского надзора за ходом строительных работ.
По словам госпожи Абрамовой, власти несколько месяцев вели переговоры с подрядчиком, однако тот так и не определился с возможностью продолжения работ. В итоге было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Врио главы также отметила, что у компании не хватало ресурсов для выполнения обязательств.
Следующим этапом станет технологический и финансовый аудит объекта. Он должен показать, какие работы подрядчик выполнил, а какие еще предстоит завершить. Власти также ожидают возможных претензий со стороны бывшего подрядчика и его попыток восстановить права на объект.
«Сейчас будет технологический и финансовый аудит, чтобы понять, что сделано, а что нет. После этого зайдем в завершение объекта. Уверена, что лед у нас точно будет»,— резюмировала Ольга Абрамова.
Напомним, власти Удмуртии расторгли контракт с компанией «Тепло-мастер» на реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» стоимостью 1,2 млрд руб. Поставщик исполнил обязательств на 539 млн руб. Контракт с ним заключали в мае 2024 года. Тогда республика получила 440 млн руб. из федерального бюджета на продолжение работ. Экс-глава региона Александр Бречалов называл историю подрядчика «неоднозначной». Ход реконструкции был поставлен на особый контроль.
Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в 2022 году. Сначала контракт на 716,9 млн руб. был заключен с ижевской организацией «Республиканская строительная компания» со сроком исполнения до конца 2024 года. В 2023 году из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Согласно госзакупке, подрядчику выплатили 70 млн руб.
В апреле 2026-го Тимур Меджитов и подрядчик заверяли Александра Бречалова, что новый сезон Всероссийской хоккейной лиги «Ижсталь» и ее болельщики проведут в обновленном ледовом дворце. Тогда готовность объекта составляла 72%. Но обещание не выполнено: ижевские хоккеисты проводят матчи на крытом катке «Олимпиец».
22 сентября и. о. министра по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин на заседании Госсовета Удмуртии заявлял, что проектная документация реконструкции объекта корректируется, поскольку она была «слабо проработана на начальном этапе». В середине ноября и. о. зампредседателя правительства республики Тимур Меджитов писал, что проверка выявила отступления от условий договора и нарушения технологических процессов. Подрядчику давали десять дней на устранение недостатков, однако значительная их часть не была устранена.