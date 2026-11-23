По словам госпожи Абрамовой, власти несколько месяцев вели переговоры с подрядчиком, однако тот так и не определился с возможностью продолжения работ. В итоге было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Врио главы также отметила, что у компании не хватало ресурсов для выполнения обязательств.