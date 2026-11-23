Ольга Абрамова на прямой линии объявила пол будущего ребенка жительницы Ижевска
Первым интерактивом эфира стало вскрытие конверта с результатами скрининга
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Первым интерактивным элементом прямой линии врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой стало объявление пола будущего ребенка жительницы Ижевска. Госпожа Абрамова должна была вскрыть конверт с результатами скрининга.
«У семьи Голубиных будет девочка»,— сказала Ольга Абрамова.
Будущая мама работает экспертом в криминалистическом центре МВД по Удмуртии. Сейчас ее супруг находится в командировке, он — военный. Ребенок станет третьим членом семьи.
Прямая линия с врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой началась в 18:30. Ей поступило более 5 тыс. вопросов. Трансляция ведется на телеканале «Моя Удмуртия», у нее в соцсетях и в группе местной радиостанции «Адам».