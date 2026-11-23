В МИДе предупредили, что из-за закрытия границы пострадает экономика как самой Эстонии, так и союзников страны по НАТО и Евросоюзу. Эстонскому дипломату указали, что такие действия «находятся на грани развязывания открытой войны с Россией». Отмечается, что российская сторона оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в защиту своих интересов.