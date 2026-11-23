МИД РФ выразил протест представителю Эстонии из-за закрытия границы с Россией
В Министерстве иностранных дел России выразили протест временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги из-за решения эстонских властей закрыть границу с Россией. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в Telegram-канале.
В МИДе предупредили, что из-за закрытия границы пострадает экономика как самой Эстонии, так и союзников страны по НАТО и Евросоюзу. Эстонскому дипломату указали, что такие действия «находятся на грани развязывания открытой войны с Россией». Отмечается, что российская сторона оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в защиту своих интересов.
Власти Эстонии решили закрыть границу с Россией после того, как группа людей попыталась поджечь эстонское оборонное предприятие Threod Systems. В инциденте обвинили российскую сторону. Ограничения начнут действовать с 1 декабря. Эстонского дипломата вызвали в российский МИД 20 ноября. Сегодня он посетил ведомство.