На заседании комитета Совфеда врио главы Удмуртии Ольга Абрамова презентовала перспективы развития «Ижавиа». Количество самолетов «Боинг» планируется нарастить с двух до четырех, «Яков», напротив, сократить с четырех до двух. Международный пункт пропуска откроется в аэропорту Ижевска в декабре 2026 года. Среди направлений, которые рассматриваются для полетов из Ижевска, — Стамбул, Анталья, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Абу-Даби, Ташкент, Бишкек, Худжанд, Ош, Баку и Душанбе. Кроме того, в 2027-2030 годах запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы за 6,1 млрд руб.