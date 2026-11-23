«Ижавиа» не получит сертификат эксплуатанта в ноябре
«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит миндортрансу Удмуртии, АО владеет также аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». На часть направлений вышли замещающие авиаперевозчики, включая «Аэрофлот», S7 Airlines, «Азимут», Nordwind и др. На посту руководителя авиапредприятия Александра Синельникова в августе в качестве врио сменил Руслан Набиев. Весной правительство Удмуртии заявило о приватизации авиакомпании и аэропорта Ижевска. Местные власти намерены получить новый сертификат в ноябре.