Прямая линия с главой Удмуртии: текстовая трансляция

Закончилась прямая линия главы Удмуртии Александра Бречалова, на которой руководитель республики отвечал на вопросы жителей. По различным платформам и соцсетям было прислано более 1 тыс. обращений. Что на них ответил господин Бречалов — в текстовой трансляции «Ъ-Удмуртия».

Прямая линия завершилась в 20:34. Трансляция продлилась 2,5 часа, что почти на 1,5 часа меньше, чем годом ранее. Глава Удмуртии ответил на 47 вопросов. Здесь снижение на 28 обращений.

20:24 В завершение глава Удмуртии еще раз напомнил, что ограничения мобильного интернета связаны с безопасностью. «Больше здесь комментировать нечего. Надо вспомнить 1 июля»,— прокомментировал Александр Бречалов.

20:14 Глава Удмуртии назвал участие молодежи в диверсиях страшной вещью. Когда был первый эпизод, отметил он, была гипотеза, что подросток психически не здоров. Но он оказался из хорошей семьи и нормально учился. «Попал под влияние: сфотографируй какой-нибудь завод — получи 5 тыс. руб. А далее, по словам главы, это раскручивается и подросток идет поджигать релейный шкаф <...> Наказание неизбежно. За 20 тыс. руб. ты получаешь 20 лет лишения свободы»,— добавил глава региона. Как сказал Александр Бречалов, этот «шок-контент» нужно довести до школьников, студентов в вузах и СПО.

19:55 В 2025 году Удмуртия реализует 240 инвестпроектов. Объем инвестиций составил 103 млрд руб. Это более 5,6 тыс. рабочих мест. Более 1 млрд руб. — в консолидированный бюджет республики. «Мы поддерживаем инвесторов»,— отметил глава.

19:51 «Ситуация для бизнеса в 2026 году с точки зрения нового налогового законодательства непростая. Если учесть высокую ставку ЦБ и, как следствие, дорогие кредиты, то для бизнеса это вызов <...> В каждой ситуации есть возможности. Теперь мы можем устанавливать низкие ставки по УСН только по списку правительства. Приняли упреждающую меру — 5% на "доходы" и 14% на "доходы минус расходы". Этот тот предел, на который мы сейчас можем пойти»,— рассказал Александр Бречалов. После появления перечня, добавил он, власти будут разрабатывать новые меры поддержки.

19:41 «Мы не отправляем за рубеж "кругляк" — необработанное дерево»,— рассказал глава Удмуртии в ответ на вопрос жительницы, беспокоящейся о вырубке лесном фонде. По его словам, экспортируется только продукция глубокой переработки,а практически 100% древесины регион оставляет у себя, либо отправляет в регионы РФ.

Линейка продукции из дерева кратно увеличилась за последние годы, включая качественную мебель, фанеру, шпон и т. д. «Если мы раньше составами по Трансибу гнали в Китай, то теперь мы туда отправляем продукцию глубокой переработки»,— сказал он. Регион заинтересован в большем восстановлении лесного фонда Удмуртии.

19:34 Студент ИжГМУ Александр Шушков обратился к главе Удмуртии с вопросом поможет ли решить кадровый вопрос в Удмуртии новый закон о наставничестве в течение трех лет после обучения. Глава республики рассказал, что категорически поддерживает принятый законопроект. «Это обязательный элемент. Не случайно советская система здравоохранения была построена на наставничестве. И не только она. Перенять знания опытного хирурга — очень ценно. Михаил Мурашко подчеркивает важность возврата к системе наставничества и распределения. Я надеюсь, что вы задаете вопрос с позитивной коннотацией <...> Я думаю, что это повысит качество тех, кто выходит из медицинских вузов и колледжей»,— ответил господин Бречалов.

19:26 Участок под строительство поликлиники для жителей микрорайона Берша определен. Сейчас вносятся изменения в градостроительный план.

«Вместе с министром здравоохранения Удмуртии Сергеем Багиным встречались с министром РФ Михаилом Мурашко и подробно обсуждали этот проект. Его пока нет в федеральном бюджете. Но, в целом, министр, понимая значимость, готов нас поддержать. Не буду забегать вперед и давать обещания. В конце 2025 года и начале 2026 года выделят средства на проект»,— сказал Александр Бречалов.

19:18 «Музей искусств (ИЗО) в Ижевске не выдерживает никакой критики. Это претензия не к руководителю, а к нам»,— сказал глава Удмуртии. «Работаем над музейной темой. Выделяем деньги на капремонт. Собираем мнение экспертов. До 2032 года планируем реконструкцию и "перезагрузку". По музею ИЗО, по всей видимости, требуется строить отдельный объект»,— добавил он.

19:07 Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с дольщиками ИЖС. «Знаем об этой ситуации. Человек принял решение о строительстве жилья, выбирает застройщика, оценивает его. Застройщик — частное лицо. Федеральное и региональное законодательство в той или иной степени регулирует рынок жилья. Есть закон, который защищает дольщиков в МКД. Это эскроу-счета»,— сказал Александр Бречалов.

Глава ожидает, что законодательство (относительно ИЖС) будет меняться. «Мы действуем в соответствии с правовыми рамками. Дал поручение Игорю Асабину сформировать реестр тех, кто попал в такую ситуацию. Не надо думать, что мы ничего не делаем <...> Список пострадавших будет сформирован. Ждем изменение федерального законодательства»,— уточнил Александр Бречалов.

19:03 На вопрос, не останутся ли новостройки грудами бетона глава Удмуртии ответил, что у нас умные и профессиональные застройщики. «Я сомневаюсь, что они будут строить далеко впрок»,— сказал он. Сбыт, несмотря на дорогую ипотеку, постепенно начинает восстанавливается.

Александр Бречалов напомнил, что Удмуртия перевыполнила годовой план сдачи жилья на 19% — введено 1,14 млн. По словам главы республики, это говорит о спросе. 71% квартир в новых домах продано. «128 многоквартирных домов будем сдавать до 2030 года»,— сказал глава.

18:49 На связь с Удмуртией вышел глава Лутугинского округа Луганской народной республики (ЛНР) Евгений Бондарь. Он поблагодарил Александра Бречалова за помощь по восстановлению инфраструктуры. Господин Бондарь отметил зажигание Вечного огня и обустройство уличного освещения в одном из поселков.

18:43 Возможность в подключении газа получили почти 7 тыс. семей. До конца года он появится в более чем 12 населенных пунктах. В следующем году планируется построить более 250 км. газораспределительных сетей в 40 населенных пунктах.

18:40 Приняли решение о бесплатном горячем питании всех школьников с 5 по 11 классы из семей участников СВО. Мера вводится с начала 2026 года. Об этом рассказал глава Удмуртии. «Все детали мы уже просчитали. С 1 января введем»,— отметил глава.

Он добавил, что в регионе появилась еще одна мера поддержки — гранты «Агромотиватор» для тех участников СВО, которые желают открыть свой агробизнес. Для старта дела можно получить до 5 млн руб. «Все кто желает: есть время решить, в написании проекта мы готовы помочь»,— отметил Александр Бречалов.

18:31 «Главный корпус Оружейного завода — объект культурного наследия федерального значения. Мы долго искали пути для реконструкции. По решению федеральной комиссии передали "Дом.РФ". Институт развития займется поиском инвестора»,— сказал Александр Бречалов. Глава региона отметил, что облик будет сохранен, а торгового центра на этом месте не появится. Выбор «Дом.РФ» обусловлен тем, что у него больше возможностей.

18:29 «Много проблем с Ижевским прудом. В 2028 году начнется очистка водоема. 1,8 млрд руб. на это получит Удмуртия из федерального бюджета»,— рассказал глава республики Александр Бречалов. Он отметил, что с этим помог депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев. В 2027 будут выделены средства на подготовку проектной документации, а в 2028 будет проведена очистка.

18:28 Глава рассказал, что для улучшения состояния дорог была проведена огромная работа. «29 участков дорог в Ижевске было отремонтировано. Это более 22 км <...> в этом году Геннадий Таранов стал министром транспорта»,— отметил он. Руководитель Удмуртии рассказал, что подготовил очень скрупулезный план, который пересматривал подходы к ремонту дорог и в этом году в Ижевске будет использоваться только увлажненная соль. «Сделали больший объем, чем планировали»,— отметил он.

22 проезда было отремонтировано по программе «Межквартальный проезд». «Годами, десятилетиями мы не касались этой темы. Существенная часть из них идет к социальным объектам»,— отметил Глава Удмуртии. Отремонтированы подъезды к детскому саду №42 и больнице «Нейрон».

18:20 «Ледовый дворец "Ижсталь" — проект крайне сложный. Каждый месяц появляются новые сюрпризы. Я не буду называть точных сроков — это первое полугодие 2026 года. Мы увидели много дефектов. Делать на троечку мы не хотим. В январе—феврале уточнимся. Отремонтированный дворец примет до 3 тыс. зрителей»,— ответил на вопрос ведущего радио «Адам» Дениса Погодина глава Удмуртии Александр Бречалов. Также для зрителей будет установлен видео куб.

Для комфорта ижевской хоккейной команды сделают современный комплекс с раздевалками, тренажерным залом и территорией для восстановления.

18:16 В Удмуртии введут новую меру поддержки для молодых семей, где рождается третий и последующий ребенок, а родителям менее 35 лет. Они могут рассчитывать на выплату в 300 тыс. руб. Сумма не будет учитывать при назначении ежемесячного пособия. Она будет действовать с 1 января 2026 года. При этом вопрос повышения порога до 40 лет будет проработан на Федеральном уровне.

18:13 «В Удмуртии удерживается тренд на увеличение числа многодетных семей. 34,2 тыс. таких семей насчитывается в регионе»,— рассказал глава республики. Также есть предложения по дополнительным мерам поддержки.

18:10 В 2025 году ожидается увеличение турпотока минимум вдвое. Три года назад было 900 тыс. туристов. «Удмуртия гостеприимная, очень интересная — отсюда и результат»,— резюмировал глава региона.

18:03 По словам Главы Удмуртии Александра Бречалова, экономика в регионе растет. Он поблагодарил заводчан, которые не только выполняют в срок оборонзаказ, но и работают над продукцией двойного назначения. «МСП — предмет гордости. Таких субъектов более 75 тыс»,— сказал он. По словам главы, они приносят более 32 млрд налогов. «У нас очень хорошие темпы не первый год. По молоку произвели 968 тыс. т. Прогноз на год — 1,1 млн т молока»,— добавил Александр Бречалов.

18:00 Началась прямая линия с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Напомним, что в прошлый раз она длилась почти 4 часа. Тогда руководитель республики успел ответить на 75 вопросов. Всего их было прислано более 2,4 тыс.