Многодетным семьям в Удмуртии расширят доступ к бесплатным лекарствам для детей
С марта 2027 года поддержку будут получать более 25 тысяч детей
С марта 2027 года в Удмуртии бесплатные лекарства смогут получать дети до шести с половиной лет из всех многодетных семей независимо от уровня дохода. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова во время прямой линии.
Сейчас право на такую меру поддержки имеют дети из многодетных семей при условии, что семья соответствует критериям нуждаемости. После изменения порядка число получателей увеличится с 6,5 тыс. до более чем 25 тыс. детей.
«В 2027 году эта поддержка будет распространяться на все многодетные семьи вне зависимости от уровня дохода. То есть мы убираем категорию малообеспеченности»,— сказала Ольга Абрамова.
По ее словам, и. о. председателя правительства региона Татьяна Чуракова вместе с командой подготовит необходимые изменения. Новая мера начнет действовать с марта 2027 года.
Помимо этого, в регионе действуют другие меры поддержки для многодетных семей: компенсация 30% расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание в школах, услуги социальной няни и др.