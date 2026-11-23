«После того как мы получим уточненную стоимость этого объекта, ориентировочно в марте, будем работать над тем, чтобы привлечь федеральное финансирование. Полагаем, что более предметно об этом вопросе можно будет говорить уже в 2028 году»,— сказала госпожа Абрамова.