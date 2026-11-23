Школу на 1,5 тысячи мест планируют построить в ижевском ЖК «Знак»
Власти рассчитывают привлечь федеральное финансирование к 2028 году
В жилом комплексе «Знак» в Ижевске планируют построить школу на 1,5 тыс. мест. Проектно-сметная документация разработана и находится на экспертизе, сообщила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова во время прямой линии на телеканале «Моя Удмуртия».
«После того как мы получим уточненную стоимость этого объекта, ориентировочно в марте, будем работать над тем, чтобы привлечь федеральное финансирование. Полагаем, что более предметно об этом вопросе можно будет говорить уже в 2028 году»,— сказала госпожа Абрамова.
Кроме того, республика прорабатывает привлечение федерального финансирования для строительства двух детских садов. В ЖК «Знак» предусмотрено дошкольное учреждение на 320 мест, в ЖК «Город Оружейников» — на 230 мест. Проектная документация по обоим объектам готова и ожидает государственной экспертизы.
В качестве примера привлечения федеральных средств Ольга Абрамова привела строительство школы №8 на 1,1 тыс. мест. Проектную документацию для нее разработали в 2023 году, а федеральное финансирование предусмотрено на 2027 год. В школе запланированы два спортивных зала, мастерские и лаборатории.