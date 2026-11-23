Определились места проведения женских ЧМ по футболу 2031 и 2035 годов
Международная федерация футбола (FIFA) на внеочередном конгрессе, прошедшем в онлайн-формате, утвердила места проведения женских чемпионатов мира 2031 и 2035 годов.
Первенство 2031 года примут США, Мексика, Коста-Рика и Ямайка. Через четыре года странами-хозяйками станут Англия, Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс. На проведение обоих турниров было подано по одной заявке.
Ближайший чемпионат мира пройдет в Бразилии с 24 июня по 25 июля 2027 года. На нем выступят 32 сборные. Впоследствии число участников женского мирового первенства будет увеличено до 48 команд.
Действующими чемпионками мира являются футболистки сборной Испании. В 2023 году на турнире в Австралии и Новой Зеландии в решающем матче они со счетом 1:0 победили команду Англии.