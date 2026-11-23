Более 600 многодетных семей в Удмуртии получили региональный маткапитал
За год число таких семей выросло почти на 2 тысячи
616 многодетных семей Удмуртии получили региональный маткапитал в размере 300 тыс. руб. Предельный возраст родителей в 35 лет для меры поддержки сохраняется. Об этом в ходе прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» рассказала врио главы республики Ольга Абрамова. За год число таких семей в республике выросло на 1,8 тыс.
«Пока мы не ведем речи об изменении предельного возраста — это федеральное требование. При этом депутатский корпус работает над этим вопросом. Мы видим востребованность этой меры», — рассказала госпожа Абрамова. В качестве примера она привела семью Акбаевых, у которых появилась тройня. Она удвоила количество детей в семье и принесла им 900 тыс. руб.
Мера поддержки действует с 1 января. При рождении нескольких детей выплата удваивается или утраивается. Среди 528 семей, получивших региональный маткапитал, — четыре двойни и одна тройня.
Полученные средства можно расходовать без ограничений. «Предоставляемая сумма позволит покрыть часть ипотеки, ведь обычно самый острый вопрос молодых семей — жилищный»,— отметила и. о. зампредседателя правительства-министра социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина.
Среди условий для получения меры поддержки — супруги или единственный родитель должны быть в возрасте не старше 35 лет и проживать в Удмуртии. Региональная выплата является отдельной мерой поддержки от федерального материнского капитала.