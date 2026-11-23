«Пока мы не ведем речи об изменении предельного возраста — это федеральное требование. При этом депутатский корпус работает над этим вопросом. Мы видим востребованность этой меры», — рассказала госпожа Абрамова. В качестве примера она привела семью Акбаевых, у которых появилась тройня. Она удвоила количество детей в семье и принесла им 900 тыс. руб.