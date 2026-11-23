Таджикистан уведомил ООН о выходе из МУС
Таджикистан 20 ноября официально уведомил ООН о решении выйти из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС). Выход страны из договора, в соответствии с уставом организации, состоялся 20 ноября 2027 года.
Президиум Ассамблеи государств — участников Римского статута в заявлении от 23 ноября выразил обеспокоенность решением Душанбе.
В Ассамблее также напомнили Таджикистану, что прекращение участия в Римском статуте не освобождает государство от обязательств, которые возникли когда оно было участником статута.
Таджикистан ратифицировал Римский статут в 2000 году. В марте 2026 года МУС постановил, что республика нарушила обязательства перед судом, не задержав Владимира Путина во время его визита в Душанбе в октябре 2025 года. МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года. Россия юрисдикцию суда не признает.