Таджикистан ратифицировал Римский статут в 2000 году. В марте 2026 года МУС постановил, что республика нарушила обязательства перед судом, не задержав Владимира Путина во время его визита в Душанбе в октябре 2025 года. МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года. Россия юрисдикцию суда не признает.