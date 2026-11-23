«Самолет» объявил о заседании совета директоров по реструктуризации долга
Совет директоров девелопера «Самолет» на сегодняшнем заседании рассмотрит предложения акционерам о согласии на совершение крупных сделок. Речь идет о предложениях в связи с реструктуризацией корпоративного долга группы.
По итогам заседания совет определит цену выкупа бумаг у акционеров, не согласных с этими сделками. Одновременно с повесткой заседания компания раскрыла, что ее совет директоров покинул очередной, третий по счету участник. Его имя не раскрывается.
О проблемах у «Самолета», лидера по объему жилищного строительства в России, стало известно в начале 2026 года. В конце сентября девелопер допустил второй за год случай задержки выплаты по облигациям. В компании объяснили задержку техническими причинами — «поздним зачислением средств».