О проблемах у «Самолета», лидера по объему жилищного строительства в России, стало известно в начале 2026 года. В конце сентября девелопер допустил второй за год случай задержки выплаты по облигациям. В компании объяснили задержку техническими причинами — «поздним зачислением средств».